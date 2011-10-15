به گزارش خبرگزاری مهر، کورش باقری با اشاره به این مطلب که شاید بهتر بود حداقل تا المپیک لندن مهماندوست در راس تیم ملی تکواندو حفظ می شد، خاطرنشان ‌کرد: فدراسیون‌ها اصلاً نباید این 5 میلیونی را که کمیته المپیک به عنوان شارژ روحی به مربیان داده، بسنده کنند بلکه باید علاوه بر حقوقی که به مربیان خود می‌دهند برای اینکه آنها را به مدال‌آوری تحریک کنند حتی برای هر مدال طلا، نقره یا برنز مبلغی را از حالا مشخص کنند که هم ورزشکار به مدال‌آوری امیدوار شود و هم مربی دلگرم شود.



سرمربی تیم ملی وزنه برداری با بیان اینکه ما ایرانی‌ها خوش استقبال و بد بدرقه‌ هستیم افزود: به شخصه معتقدم در این تراژدی تلخ، آن بخشی که خیلی متضرر می‌شود ورزش ایران است. مگر ما چند رضا مهماندوست داریم که تیم ملی تکواندوی ایران را در مهد تکواندوی جهان یعنی کشور کره جنوبی قهرمان جهان کند؟



باقری در پایان یادآور ‌شد: من تنها با یک حکم در فدراسیون وزنه‌برداری به عنوان مربی مشغول به کار شدم اما حالا حقوقم را از فدراسیون جداگانه دریافت می‌کنم و مبلغی هم که کمیته ملی المپیک برای مربیان رشته‌های مدال‌آور در نظر گرفته نیز جداگانه به حسابم واریز می‌شود. این حق مربیان موفق است که گویا از مهماندوست دریغ شده است.