پیراهن طلایی و امتیازی تور "تایهو" از آن رکابزن خارجی پتروشیمی تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم از تور بین المللی دوچرخه سواری تایهوی چین امروز جمعه 13 آبان‌ماه در مسیر 136 کیلومتری "چانگشو" برگزار شد که در نهایت رکابزنانی از استرالیا و آمریکا اول و دوم شدند. "بوریس شپلیفسکی" رکابزن خارجی تیم پتروشیمی تبریز هم در این مرحله در رده سوم ایستاد.

در این رده بندی "توبیاس ارلر" دیگر رکابزن خارجی تیم پتروشیمی هشتم شد، حسین علیزاده به عنوان پنجاه و هشتم دست یافت، حسین عسگری عنوان شصت و هشتم را از آن خود کرد، قادر میزبانی در مکان هفتاد و یکم قرار گرفت و بهنام خسروشاهی به عنوان نفر هشتاد و سوم از خط پایان گذشت.

در پایان این مرحله و در بخش انفرادی "بوریس شپلیفسکی" رکابزن خارجی تیم پتروشیمی تبریز با زمان 7 ساعت و57 دقیقه و 54 صدم ثانیه در رده اول قرار دارد و فردا پیراهن طلایی را بر تن خواهد کرد. این رکابزن در بخش امتیازی هم با 54 امتیاز در رده نخست قرار دارد. فردا در ادامه این تور بین المللی رکابزنان مسیر 98 کیلومتری "چانگشو - جیانگ جین" را طی خواهند کرد.

تور بین المللی دوچرخه سواری تایهوی چین در 5 مرحله از 11 تا 15 آبان ماه برگزار می شود.