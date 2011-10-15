به گزارش خبرنگار مهر، شهر زلزله خیز بم ساعاتی پیش با زمین لرزه ای 3.4 ریشتری لرزید.

این زمین لرزه ساعت 11 و 13 دقیقه پیش از ظهر شنبه و در مشخصات جغرافیایی 58.10 درجه طول جغرافیایی و 29.19 درجه عرض جغرافیایی روی داد و کانون این زمین لرزه نیز در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت شده است.

این درحالی است که طی هفته گذشته تعداد زمین لرزه های استان کرمان به شکل چشمگیری افزایش یافته است و تا کنون 9 زمین لرزه طی هفت روز در کرمان روی داده است.

بم 3.4، ارزوئیه دو زمین لرزه سه ریشتری، هجدک 2.5، زرند سه و 2.9، سیرجان 2.5، راور 2.5 و فاریاب 2.6 ریشتر زمین لرزه هایی بوده است که از هفتم مهرماه تاکنون استان کرمان را تکان داده است.

این زمین لرزه ها هیچ گونه تلفاتی نداشته اند اما با توجه به وجود گسلهای فعال در استان کرمان و فعالیت اخیر این گسلها لزوم هوشیاری مردم در مقابل بروز زمین لرزه قوی تر احساس می شود.