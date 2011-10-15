جدول وضعیت برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی/ رئیس جمهور کدام سالها نبود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابقه تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران را دارد و از این رو خود یک دانشگاهی است که در سالهای اخیر بر این موضوع تاکید نیز داشته است.

با بررسی اتفاقات مهر 84 تا مهر 90 که که 6 سال از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد را شامل می شود، نشان می دهند که مراسم آغاز سال تحصیلی در سه سال اول یعنی مهر 84، مهر 85 و مهر 86 میزبان رئیس جمهور بوده است.

در سالهای بعد معاون اول رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه وزرای آموزشی در مراسم آغاز سال تحصیلی شرکت داشته اند.

تاریخ دانشگاه میزبان حضور مقامات پنجم مهرماه سال 84 دانشگاه تهران دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

محمدمهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

غلامحسین رحیمی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

حجت الاسلام قمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هشتم مهرماه سال 85 دانشگاه تهران دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

غلامحسین الهام سخنگوی دولت

محمدمهدی زاهدی وزیر علوم

کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت

حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها شانزدهم مهرماه سال 86 دانشگاه تهران دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور

حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

محمدمهدی زاهدی وزیر علوم

کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت هشتم مهرماه سال 87 دانشگاه تهران حضور رئیس جمهور منتفی شد

حضور پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور

صادق واعظ زاده معاون علم و فناوری رئیس جمهوری

حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

محمدمهدی زاهدی وزیر علوم

کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت ششم مهرماه سال 88 دانشگاه تهران بدون حضور رئیس جمهور

کامران دانشجو وزیر علوم

مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت

حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش دهم مهرماه سال 89 دانشگاه تهران رئیس جمهور برای مراسم آغاز سال تحصیلی دعوت شد اما مراسم لغو شد هشتم مهرماه سال 90 - حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حرم حضرت امام رضا (ع)

مهرماه 90 اما هیچ یک از برنامه هایی که برای آغاز سال تحصیلی پیش بینی می شد، اجرایی نشد و در نهایت کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم سال تحصیلی را با حضور در حرم رضوی (ع) سال تحصیلی را با دانشجویان حاضر در مشهد مقدس آغاز کرد.