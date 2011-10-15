به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید دستجردی در سفر به استان مازندران افزود: در حالی که در سال گذشته این اعتبار 60 میلیارد تومان بوده است و امیدواریم با تحقق این اعتبار بخشی از نیازهای درمانی و هزینه های بیمارستاتی بیماران صعب العلاج پاسخ داده شود.

وی در ادامه از کلینیک فوق تخصصی طوبی مرکز استان مازندران به عنوان بزرگترین مرکز فوق تخصصی شمال کشور خبر داد و گفت: بیماران صعب العلاج و سرطانی می توانند از امکانات درمانی این مجتمع پزشکی بهره گیری کنند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه حضور پزشک متخصص در ساعات شبانه اورژانسها اجباری است، افزود: کمیته تعیین تکلیف بیمار در بیمارستانها و مراکز اوژانس وظیفه پیگیری امور بیماران را دارند.