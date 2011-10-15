80 درصد معلولیت های نابینایی در خراسان رضوی قابل پیشگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پور یوسف ظهر شنبه در همایشی که به مناسبت روز جهانی نابینایان در مرکز نگهداری از معلولین "فتح المبین" در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروزه با گسترش و پیشرفت علم و فناوری پیشگیری از نابینایی قابل اجرا بوده و چنانچه در زمان حاضر به دلیل وجود امکانات و تکنولوژی یک نابینا به اجتماع اضافه شود نابخشودنی است.

وی تصریح کرد: وظیفه جامعه شهری این است که به تمامی آحاد جامعه شهری اعم از سالم و معلول خدمات ارائه دهد تا تمامی اقشار به راحتی در جامعه زیست کنند.

پوریوسف بیان کرد: جامعه به 10 درصد افراد جامعه نمی تواند خدمات ارائه کند که این میزان نشان دهنده فراهم نبودن بسترهای لازم و مناسب برای ارائه خدمت رسانی است.

پوریوسف ادامه داد: افراد نابینا قشری تحصیلکرده هستند که از نظر تحصیلات دانشگاهی از سایر افرادی که دچار معلولیت هستند، در رتبه بالاتری قرار دارند اما متاسفانه از نظر اشتغال در بدترین وضیعت قرار دارند.

وی با بیان اینکه بیکاری 90 درصدی نابینایان مشکلات روحی و روانی را در آنان به دنبال دارد عنوان کرد: این افراد با توجه به اینکه تحصیلات بالایی دارند بیکار هستند و این امر می‌تواند در بسیاری از جنبه‌های شخصیتی شان تاثیرگذار باشد و افسردگی را در آنان تقویت کند.

وی تاکید کرد: شاید نتوان از معلولیت ها کم کرد اما می توان از محدودیت های معلولان با ایجاد امکاناتی ویژه کاست.

در ادامه این مراسم مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی گفت: در بحث اهداء خون جمع زیادی از روشندلان با مشارکت خود در این امر خیر و زیر بنایی حفظ سلامتی را برای نسل حاضر و آینده ایجاد کرده اند.

محمد اسماعیل خیامی تاکید کرد: اهداء خون روشندلان، دعای خیر بیماران را برای این عزیزان به دنبال داشته و سعادت دنیوی و اخروی را برای نابینایان تضمین می کند.