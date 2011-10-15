به گزارش خبرنگار مهر ، تا سال 81 سیمکارتهای دائمی دارای شماره های رند شرکت ارتباطات سیار در قرعه کشی اعطای سیمکارتهای ثبت نامی در کنار شماره های عادی قرار می گرفت و به مشترکان فروخته می شد اما از این سال به بعد شرکت مخابرات ایران تصمیم به نگهداری این شماره ها و فروش آن به صورت مزایده گرفت.

از سال 85 تا پایان سال 87 اپراتور همراه اول حدود 15 دوره مزایده برای فروش شماره های رند و مرتب موبایل برگزار کرد که در اولین دوره آن در مهرماه سال 85 ، براساس اعداد و ارقام ارائه شده با فروش 500 سیم کارت، بیش از 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد.



حدود دو سال است که فروش شماره های رند و مرتب همراه اول به دلیل بحث خصوصی سازی مخابرات ایران و نیز عرضه سهام همراه اول در فرابورس متوقف شده است اما وحید صدوقی مدیرعامل این شرکت در گفتگو با خبرنگار مهر، از شروع مجدد فروش شماره های رند موبایل خبرداد و گفـت : بزودی شرایط فروش این شماره ها اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه فروش شماره های رند موبایل همراه اول تصریح کرد که به جای مزایده شماره های رند ، برنامه هایی برای حراج این شماره ها در نظرگرفته شده که به طور قطع امسال اجرایی می شود.

صدوقی با بیان اینکه شماره های رند همراه اول در دو نوع دائمی و اعتباری به تالار حراج می رود اضافه کرد: البته برخی شماره های رند و مرتب همراه اول در طرح گلچین که به مشترکان امکان انتخاب شماره موردنظر خود را می دهد به فروش رفته است.



به گزارش مهر ، مسئولان شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز از بازنگری در مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول و حراج این شماره ها به جای مزایده خبر داده و اعلام کردند که در این دوره از عرضه شماره های رند ، شماره های منحصر بفردی همچون 09123456789 که تا پیش از این در لیست فروش قرار نداشت نیز حراج می شود.

شماره 09127777777 گران ترین شماره رند همراه اول بوده که به قیمت 57 میلیون و 777 هزار تومان در مزایده به فروش رفته است. همچنین در دوره های مختلف از برگزاری این مزایده، شماره های 9122222222 به قیمت حدود 44 میلیون تومان و شماره 09123333333 به قیمت حدود 43 میلیون تومان فروخته شده و شماره 09122345678 نیز با قیمت حدود 12 میلیون تومان به فروش رفته است.