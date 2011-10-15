رستم قاسمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه این واحد اکنون بیش از 90 درصد پیشرفت دارد، افزود: این طرح با همت و تلاش متخصصان داخلی در عسلویه در دست اجراست .

وی اظهارداشت: واحد اول با دریافت گاز از فازهای 6، 7 و8 روزانه 13 تا 14 میلیون متر مکعب گاز را تصفیه و به شبکه سراسری منتقل می کند .

وزیر نفت گفت: پالایشگاه فازهای 15 و 16 با داشتن چهار واحد اکنون بیش از 78 درصد پیشرفت دارد و قادر است با رسیدن به مرحله بهره بردرای کامل روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز را تصفیه و به شبکه سراسری منتقل کند .

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای ساخت این پالایشگاه بیش از سه و نیم میلیارد دلار هزینه شده است، اظهارداشت: اجرای فازهای 15 و 16 با هدف تولید روزانه50 میلیون مترمکعب گاز ، 80 هزار بشکه میعانات گازی و400 تن گوگرد و تولید سالانه یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون اتان از سال 86 آغاز شد .

قاسمی ابرازامیدواری کرد فازهای 15 و 16 تا تابستان آینده به طور کامل در مدار تولید قرار گیرد.