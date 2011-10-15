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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

هشدار ثبت احوال/

تبلیغات اصلاح شناسنامه، حذف طلاق و تغییرنام غیرقانونی است

تبلیغات اصلاح شناسنامه، حذف طلاق و تغییرنام غیرقانونی است

سازمان ثبت احوال کشور با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به برخی تبلیغات سودجویانه در زمینه‌های اصلاح شناسنامه، فقط حذف طلاق، تابعیت، تغییر نام و ... هشدار داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: بعضا مشاهده می‌شود، برخی افراد فرصت طلب و سودجو در بخش نیازمندی‌های جراید اقدام به درج آگهی‌هایی در زمینه‌های اصلاح شناسنامه، فقط حذف طلاق، تابعیت، تغییر نام و ... را می‌کنند.

 بدین وسیله سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌دارد، اینگونه شرکت‌های غیرقانونی که با دریافت مبالغ هنگفت از شهروندان مبادرت به اعلام چنین آگهی‌هایی می‌کنند غیرقانونی بوده و شهروندان جهت انجام امور مربوط به ثبت احوال می‌توانند به ادارات ثبت احوال و دفاترپیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند.

کد مطلب 1433363

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