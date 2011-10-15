تبلیغات اصلاح شناسنامه، حذف طلاق و تغییرنام غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: بعضا مشاهده می‌شود، برخی افراد فرصت طلب و سودجو در بخش نیازمندی‌های جراید اقدام به درج آگهی‌هایی در زمینه‌های اصلاح شناسنامه، فقط حذف طلاق، تابعیت، تغییر نام و ... را می‌کنند.

بدین وسیله سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌دارد، اینگونه شرکت‌های غیرقانونی که با دریافت مبالغ هنگفت از شهروندان مبادرت به اعلام چنین آگهی‌هایی می‌کنند غیرقانونی بوده و شهروندان جهت انجام امور مربوط به ثبت احوال می‌توانند به ادارات ثبت احوال و دفاترپیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند.