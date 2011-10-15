فعالیت 100 موسسه اعزام دانشجو به خارج/ کاهش تصدی گری دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مسلمی نائینی افزود: در صورت تشکیل کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور، امکان مقابله با موسسات غیر مجاز بیش از گذشته فراهم می شود.

وی با اشاره به اهمیت علوم در اسلام و تاکیدی که بزرگان دین برای یادگیری علم و دانش داشته اند، اضافه کرد: کمک به کسب علم و دانش جوانان کشور، وظیفه خطیری است که موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور برعهده دارند، بنابراین باید کمک شود تا این موسسات بتوانند به تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مورد نیاز کشور اقدام کنند.



در این نشست، علاوه بر بررسی پیش نویس اساسنامه کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور، اعضای حاضر در نشست در خصوص افزایش تعامل موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور با وزارت علوم و وزارت امور خارجه به بحث و تبادل و نظر پرداختند.