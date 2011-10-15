به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی ظهر شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جلسه هیئت رئیسه علوم پزشکی مازندران که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد افزود: فضای کشور برای ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه فراهم است.

وی افزود: تمام آحاد جامعه برای ارتقای سطح بهداشتی - درمانی کشور مسئولیت شرعی و قانونی دارند تا خدمات رسانی به مردم با سهولت انجام شود.

ممبینی با اشاره به اینکه مشکلات حوزه سلامت مختص ایران نیست، تصریح کرد: این مشکل شامل حال کشرهای پیشرفته ای که از سرانه بالاتری در بخش سلامت نسبت به ایران برخوردار هستند می شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد سلامت از پچیده ترین بخش های اقتصاد کشور است گفت: امکان ارتقای وضعیت بهداشت، درمان و سلامت کشور در برهه کنونی وجود دارد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه عزم این معاونت با وجود ایجاد تردیدها و شبهات از سوی برخی مخالفین اجرای طرح پزشک خانواده است افزود: اجرای این طرح یک منطق و روش عقلانی بوده و حتما باید انجام شود.

وی با بیان اینکه با انگیزه و دارای مبانی علمی برای اجرای طرح پزشکی خانواده در کشور بسیج شده است، یادآور شد: اعتبارات اجرای طرح پزشک خانواده در برنامه پنجم توسعه به وضوح مشاهده شده است.

این مسئول نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه تجمیع منابع بیمه سلامت و اجرای طرح پزشکان تمام وقت در ذیل طرح کشوری پزشک خانواده طی سالهای برنامه پنجم اجرایی می شود افزود: امنیت غذایی از موضوعات اساسی و مهمی بوده که دولت نسبت به حمایت بودجه ای در بودجه های سنواتی کشور اهتمام دارد. مقوله بهداشت و پیشگیری از بیماری های واگیردار در کشور اکنون در وضعیت مطلوبی بوده که باید این مهم همچنان حفظ شود.

علی اصغر یوسف نژاد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه برای دستیابی به شاخص های سلامت و درمان و ارتقای کمی و کیفی خدمات این حوزه و سطح رضایتمندی مراجعان نیازمند اجرای طرح پزشک خانواده در کشور هستیم، افزود: اجرای طرح پزشک خانواده نیازمند عزم ملی و استانی در اقصی نقاط کشور است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه با اشاره به اینکه در قانون برنامه پنجم بخش سلامت به صورت برجسته ای مورد حمایت قرار می گیرد افزود: از محل افزیش قمیت نفت نیز در برنامه پنجم وزارت بهداشت و درمان حمایت های اعتباری می شود.

یوسف نژاد در عین حال با انتقاد از مغفول ماندن پوشش بیمه ای خدمات درمانی در کشور گفت: نظام تامین اجتماعی و خدمات درمانی کشور نیازمند سازماندهی است.

وزیر بهداشت قرار است تا ساعتی دیگر از بیمارستان امام خمینی(ره) بهشهر بازدید کند.