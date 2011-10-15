سکه طرح جدید 567 هزار تومان شد/ دلار آزاد 1245 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 590 هزار تومان، طرح جدید 567 هزار تومان، نیم سکه 265 هزار تومان، ربع سکه 145 هزار تومان و سکه گرمی 74 هزار تومان اعلام شد.

بانک مرکزی نرخ هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید را برای عرضه در شعب بانکی در روز جاری 548 هزار و 80 تومان، نیم بهار را 253 هزار و 760 تومان، ربع سکه را 137 هزار و 280 تومان و گرمی را 71 هزار و 760 تومان تعیین کرد.

قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1680 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 49 هزار و 960 تومان است.

صرافان بازار تهران نرخ هر دلار آزاد را امروز 1245 تومان و هر یورو را 1730 تومان اعلام کردند، این در حالی است که بانک مرکزی قیمت هر دلار در بازار اصلی را 1053 تومان و هر یورو را 1461 تومان اعلام کرد.