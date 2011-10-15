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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

در نیمه نخست سال جاری/

واردات کالا به چهار محال و بختیاری 409 درصد رشد یافت

واردات کالا به چهار محال و بختیاری 409 درصد رشد یافت

شهرکرد- خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت توسعه و تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری از افزایش 409 درصدی واردات کالا به این استان خبر داد.

سیاوش نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واردات کالا به استان 409 درصد  رشد داشته است، اظهار داشت: این میزان افزایش واردات در راستای افزایش خطوط ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه یوده است.

وی افزود: بیشتر واردات در امر تولید بوده است.

سرپرست معاونت توسعه و تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن  و تجارت چهار محال و بختیاری اذعان داشت: اقداماتی از قبیل بسته های حمایت جهت دریافت تسهیلات صادراتی از بانکه توسعه صادرات، پرداخت بخشی از هزینه های شرکت در نمایشگاه بین الملللی و هئیت های تجاری و پرداخت جوایز صادراتی و ... از جمله  برنامه های است که برای صادرکنندگان در این استان صورت می گیرد.

کد مطلب 1433374

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