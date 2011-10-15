واردات کالا به چهار محال و بختیاری 409 درصد رشد یافت

سیاوش نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واردات کالا به استان 409 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: این میزان افزایش واردات در راستای افزایش خطوط ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه یوده است.

وی افزود: بیشتر واردات در امر تولید بوده است.

سرپرست معاونت توسعه و تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری اذعان داشت: اقداماتی از قبیل بسته های حمایت جهت دریافت تسهیلات صادراتی از بانکه توسعه صادرات، پرداخت بخشی از هزینه های شرکت در نمایشگاه بین الملللی و هئیت های تجاری و پرداخت جوایز صادراتی و ... از جمله برنامه های است که برای صادرکنندگان در این استان صورت می گیرد.