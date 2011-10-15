سیف الدین جعفری در حاشیه برپایی پانزدهمین همایش تخصصی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در گفتگو با خبرنگار مهر، احیای بافتهای فرسوده را از الزامات مدیریت شهری دانست و تحقق آن را امری ضروری ذکر کرد.

وی با تاکید بر اهمیت زندگی شهروندان اظهارداشت: فعالیت های عمرانی، نوسازی و بهسازی در شهر باید با هدف ایجاد یکپارچگی و ارتقا پایدار و منطقی شهر انجام گیرد.

جعفری بافتهای فرسوده و سکونتگاه‌ های غیر رسمی را از جمله عواملی دانست که پایداری شهر و زندگی شهروندی را به خطر می‌اندازند.

وی با اشاره به چالش های فراروی شهری به واسطه وجود بافت های فرسوده افزود: وجود بافت های ناپایدار که مبنا و اساس اصولی در ساخت و احداث آنها به کار نرفته است، مجموعه مدیریت شهری را در طولانی مدت دچار چالش و بحران می کند.

این مسئول توسعه و گسترش ساختار کلانشهر کرج طی سالهای اخیر را یادآور شد و عنوان کرد: از جمله عوامل تاثیرگذار در افزایش بافت های فرسوده روند رو به رشد آمار جمعیت در این کلانشهر است.

وی، از بافت فرسوده به عنوان وصله ای نازیبا یاد کرد که باعث مخدوش شدن زیبایی چهره شهر نیز می شود ضمن آنکه زندگی در این بافت ها به عنوان یک کانون خطر در موقع بروز حوداث تلقی می شود.

جعفری ادامه داد: عدم رعایت استانداردهای کافی و لازم در این بافت ها موجب می شود ساکنان بافت های فرسوده در مواجه با بحران های طبیعی و بروز حوادث احتمالی چون زلزله و آتش سوزی بیشتر در آستانه خطر و آسیب دیدگی قرار گیرند.

مدیر عامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج با اشاره به شناسایی 680 هکتار بافت فرسوده در کرج، گفت: بازسازی و احیای این بافت های فرسوده از اولویت های مهم سازمان عمران و نوسازی است و اختصاص تسهیلات ارزان قیمت از ابزارهای تشویقی برای احیای بافت‌های فرسوده است.

جعفری برپایی این نشست را به واسطه فراهم آوردن زمینه های تبادل نظر و بحث های کارشناسی مثبت ارزیابی کرد و افزود: این مهم نقش بسزایی در رفع مسائل مرتبط با بافتهای فرسوده دارد.

وی ایجاد عرصه مشترک برای گفتگو و تعامل نقش آفرینان حوزه نوسازی و نشر فرهنگ و تولید و عرضه دانش نوسازی را از خروجی های مهم برگزاری این نشست عنوان کرد و گفت: در معرض عموم قرار دادن آخرین وضعیت بافت های فرسوده و رویکردها و اقدامات صورت گرفته به منظور ارزیابی و اصلاح این بافت ها از دیگر دستاوردهای این نشست است.

مدیر عامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج گفت: ارائه دستاوردها و تبادل آموزه ها و تجارب نیز از نکات مهم برگزاری این نشست است.





