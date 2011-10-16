شیشه بلای جان 27 هزار جوان ایرانی/ 28 سال؛ میانگین سن مصرف کنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای گذشته هروئین، حشیش و علف شاید خطرناکترین ماده های مخدری بودند که معتادان در کشور مصرف می کردند اما به دنبال حضور آمریکاییها و غربیها در افغانستان و اشغال این کشور کم کم سر و کله قرصهای اکستازی با نام های مختلف و اغوا کننده در میهمانی شبانه جوانان ایرانی پیدا شد.

اگرچه پلیس و سازمانهای مسئول مانع ترانزیت قرص های روانگردان به کشور شدند اما برخی با سودجویی اقدام به تولید این قرص ها در کشور کردند. از سوی دیگر مافیای مواد مخدر وقتی بازار ایران را اشباع شده دید به فکر تولید ماده ای خطرناک تر و خالص تر از هروئین افتاد.

سه سال پیش بود که برای اولین نام ماده مخدر شیشه در کشور مطرح شد. ماده ای بی بو که به راحتی و حتی در کنار خیابان نیز قابل استعمال بود. تنها کافی بود چند صوت از این ماده را در پایپ شیشه ای قرار داد و با کشیدن دهها مرتبه بیشتر به فضا رفت. هنوز چند ماهی از ورود این ماده مخدر نگذشته بود که به صورت همه گیر در میان جوانان معتاد رایج و جایگزین حشیش و تریاک شد. بسیاری از جوانان که از ماهیت صنعتی این ماده خبر نداشتند به سرعت به سمت شیشه گرایش پیدا کردند و روزانه چندین صوت مصرف کردند. در حالی که قیمت شیشه در بدو ورود به کشور 17 میلیون تومان بود در کمتر از یکسال به 5 میلیون تومان کاهش یافت.



تولید شیشه در آشپزخانه های خانگی



سردار حمیدرضا حسین آبادی رئیس پلیس سابق مواد مخدر،ماده مخدر شیشه را دامی برای جوانان دانست و در این باره به مهر گفت: ماده مخدر شیشه با اهداف خاص وارد ایران شد و تا بخواهیم جلوی آن را بگیریم عوامل تولید کننده به مقاصد خود دست یافتند. وقتی ماده مخدر شیشه جزء قاچاق دارو محسوب می شد و سوداگران به عنوان واردکننده غیرمجاز شناخته می شدند گرایش به سمت قاچاق این ماده افزایش یافت که البته تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا توانستیم قانون را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: براساس قانون جدید هر فردی که بیش از 30 گرم شیشه به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می شود. این قانون جامع در ترانزیت مواد مخدر موثر بود اما متاسفانه با واردات پیش ساخت های شیشه همانند افدرین به کشور امروزه هر معتادی می تواند ماده مخدر را در خانه خود تولید کند. به همین دلیل شاهد افزایش آشپزخانه های تولید شیشه در کشور هستیم.

حسین آبادی تاکید کرد: یک معتاد می تواند با یک میلیون تومان یک کیلو شیشه درست کند و علاوه بر مصرف خود سود کلانی را از فروش مواد به دست آورد. البته پلیس با قدرت با این افراد و سوداگران برخورد می کند. ضمنا باید به معتادان هشدار داد به علت تولید ماده مخدر شیشه در آشپزخانه ها و عدم توجه به میزان مواد به کار رفته، این مخدر به علت داشتن مواد شیمیایی به شدت مضر است و می تواند موجب مرگ مصرف کننده شود.

قانون تغییر کرد/ ترانزیت شیشه از ایران به جنوب شرق آسیا



پس از گذشت چند دهه بالاخره قانون مبارزه با مواد مخدر تغییر کرد و شیشه و کراک در ردیف مواد مخدر صنعتی قرار گرفتند. البته نقطه عطف قانون علاوه بر حبس های طولانی مدت، اعدام برای حمل کنندگان بیش از 30 گرم ماده مخدر صنعتی بود. ماده ای که دیگر نه تنها در کشور تولید می شد بلکه ایران را به یک صادر کننده این ماده به جنوب شرق آسیا تبدیل کرد.

همین مسئله موجب طمع بسیاری از جوانان شده و آنها را به ورطه نابودی کشاند چرا که باندهای مافیایی با تولید شیشه در کشور آن را در کشورهای مقصد از جمله تایلند و مالزی تا کیلویی 80 میلیون تومان نیز می فروختند.

جوانانی که سودای پولدار شدن را در سر می پروراندند تنها طمعه ای برای انتقال مواد به این کشورها بودند. امروز دهها ایرانی در مالزی، اندونزی و تایلند به جرم حمل شیشه در زندان هستند و با توجه به قانون این کشورها شمارش معکوس برای اعدام آنها آغاز شده است.



27 هزار جوان ایرانی در دام شیشه / مرگ در انتظار مصرف کنندگان



براساس آمارهای موجود در کشور 2/2 درصد معتادان با جمعیت پایه کمتر از یک میلیون و 200 هزار نفر، معتاد به مصرف شیشه هستند و با این احتساب، حدود 26 هزار و 400 نفر در کشور ماده بسیار خطرناکی به نام شیشه مصرف می‌کنند که در کمتر از یک سال، فرد مصرف‌کننده را زمین‌گیر می‌کند.

دکتر آذرنوش بختیاری، متخصص درمان اعتیاد به شیشه درمورد عوارض مصرف این ماده گفت: براساس گزارشات رسمی از مراکز فعال درمان اعتیاد به شیشه در تهران، بزرگ‌ترین ریسک و مخاطره مصرف این ماده، اقدام به برقراری روابط جنسی بدون اراده و بدون در نظر گرفتن مسایل ایمنی و پوششی و خطر ابتلا به ایدز است. گزارشات متعددی درباره افزایش شمار مبتلایان جدید به ایدز که پیش از ارتباطات جنسی، کریستال یا شیشه استفاده کرده‌اند اعلام شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه 90 درصد مصرف کنندگان شیشه جوانان هستند تصریح کرد: افزایش حرارت بدن، فشار خون و ضربان قلب هنگام استعمال شیشه، تسریع در تنفس، توهم،‌ افسردگی، روان پریشی و افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز را از دیگر عوارض مصرف شیشه است. همچنین درمان اعتیاد به محرک‌ها، بالا بودن احتمال رفتن به کما و مرگ به خاطر مصرف بیش از حد شیشه را نیز باید در نظر گرفت.

این متخصص درمان اعتیاد به شیشه تاکید کرد: افسردگی، تضعیف حافظه کوتاه‌مدت، افزایش رفتارهای خشن، نوسانات خلقی و همچنین آسیب به سیستم ایمنی بدن از دیگر عوارض شدید مصرف شیشه است که بلافاصله پس از آغاز مصرف ظاهر می‌شود.

فعالیت تنها یک مرکز برای درمان اعتیاد به شیشه



با دیدن صفحات نیازمندی ها و تبلیغات روزنامه ها با تبلیغات گوناگون درمان اعتیاد مواجه می شویم. درمان 24 ساعته بدون درد، ترک ماده مخدر بدون نیاز به بستری شدن، سم زدایی در 12 ساعت و ارسال داروهای ترک اعتیاد تنها نمونه هایی از تبلیغات رنگارنگ و البته توخالی ترک اعتیاد است.

براساس گفته مسئولان تا چندی پیش کمپ ترک اعتیاد شیشه وجود نداشت اما یک موسسه خیریه اقدام به تاسیس تنها مرکز ترک اعتیاد شیشه کرد که با اما و اگرهای فراوانی روبرو شد. برخی از کارشناسان معتقدند شیشه ترک ندارد و برخی دیگر ترک آن را ناممکن می دانستند. اما عباس دیلمی زاده مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره در این باره به مهرگفت: هم اکنون 224 معتاد به شیشه در نخستین کمپهای تخصصی درمان شیشه در کشور زیر نظر انجمن خیریه تولد دوباره تحت بازتوانی هستند که بهبودیهای موثری در این زمینه حاصل شده است.

وی ادامه داد:حضور پزشکان، روان پزشک، روانشناسان، مددکاران و کارشناسان در کمپهای تخصصی ترک اعتیاد به شیشه همراه با ارزیابی عملکرد درمانی موجب شده تا نتایج مطلوبی در ارائه راهکارهای ترک این ماده مخدر به دست آید. البته طول مدت درمان ابتدایی معتادان به شیشه حداقل سه ماه و ادامه درمان یک تا هفت سال است و معتادانی که پس از سه ماه به زندگی بازگشته و درمان را ادامه نمی دهند در خطر رجوع به مخدر قرار دارند.

افزایش 140 درصدی کشف شیشه



افزایش 140 درصدی کشفیات شیشه در کشور نشان از دام مافیا برای گسترش ماده مخدر شیشه در میان جوانان دارد. سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در این باره گفت: گرچه تعداد کارگاههای تولید شیشه که به وسیله پلیس کشف و منهدم شده کاهش یافته اما میزان تولید این کارگاه ها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.



وی از انهدام 45 کارگاه تولید شیشه در کشور خبر داد و افزود: این در حالی است که در سال گذشته 87 کارگاه تولید شیشه از سوی پلیس منهدم شده است. بنابراین، شاهد کاهش 48 درصدی کارگاه های تولید شیشه در کشور هستیم.

برخورد با مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه نیازمند یک عزم ملی در حوزه پیشگیری، برخورد انتظامی، برخورد قاطع قضایی و درمان است زیرا در غیر اینصورت ماده مخدر شیشه همانند قاتلی خاموش هرلحظه توان و جان جوانان ایرانی را می گیرد.

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گزارش: مجید غمخوار