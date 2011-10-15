به گزارش خبرگزاری مهر، ‌عزیز جوانپور هروی گفت: با توجه به تلاش هایی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص ثبت ملی این موضوع انجام داده است و همچنین برگزاری این همایش امسال و آن هم به صورت بین المللی، به جرات می توان گفت که تبریز آمادگی ایجاد دبیرخانه دائمی برای برگزاری سالانه یا دوسالانه همایش بین المللی تبریز، اولین پایتخت تشیع جهان اسلام را داراست.

وی با تاکید بر اینکه لازم است در سال های آینده فرصت بیشتری برای ارائه مقاله داده شود، گفت: باید فرصت برای ارسال مقاله دایمی داده شود تا محققان تشیع و جهان اسلام و اندیشمندان داخلی بتوانند همواره در این زمینه کار کنند.

جوانپور با اشاره به ثبت ملی تبریز به عنوان نخستین پایتخت تشیع در سال 88، تصریح کرد: این اقدام از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با حضور رئیس جمهور کشورمان قابل تقدیر است.

وی با تاکید بر اینکه تبریز همواره پیش قدم بودن خود را ثابت کرده است، افزود: کشور ما افتخار این را دارد که تنها کشور شیعه با حاکمیت شیعه است و لازم است بیش از پیش به تاریخ خود بپردازد.

رئیس دانشگاه واحد علوم و تحقیقات استان تاکید کرد: وحدت ملی ایرانیان همواره مبنای خود را به آذربایجان مدیون بوده است که این موضوع باید مدنظر اهالی فرهنگ و ادب و هنر و صاحب نظران قرار گیرد.

جوانپور با بیان اینکه باید پیشینه خوب تبریز در نقش آفرینی های ملی تبیین شود، اظهار داشت: نقش تبریز در نهادینه کردن مذهب تشیع در ایران مصداق خوبی برای این امر بود که خوشبختانه با همت دولت و پیگیری های سازمان میراث فرهنگی ثبت شد.

لازم به ذکر است، همایش بین المللی"تبریز، اولین پایتخت تشیع جهان اسلام" توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، استانداری آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز برگزار شده و حوزه های علمیه، مراکز آموزش عالی کشور و همچنین سپاه عاشورای آذربایجان شرقی نیز در برگزاری آن همکاری خواهند داشت.

گفتنی است، این همایش روزهای 22 و 23 آبان ماه سال جاری با حضور اندیشمندانی داخل و خارج کشور در تبریز برگزار خواهد شد.