به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز بکار ستاد انتخابات استان تهران از 16 مهرماه، ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم نیز از امروز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

آموزش مجریان انتخابات، انجام تمهیدات اجرایی وپشتیبانی برگزاری انتخابات، مهیا کردن فضای جامعه جهت تحقق مشارکت حداکثری و سایر مراحل اجرای انتخابات از محورهای اصلی این ستاد به شمار می رود.

ثبت نام نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوم دی ماه آغاز می شود و انتخابات نیز روز جمعه 12 اسفند با حضور پرشور مردم برگزار خواهد شد.

ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم در برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در 22 خرداد 1388و با حضور بی نظیر و به یادماندنی مردم آگاه و ولایتمدار ایران اسلامی برگزار شد ، رتبه نخست استان تهران و سوم کشور را کسب کرده است.