پیروزی قاطع کرمانشاه با درخشش بانوان ووشوکار جوانرودی به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای لیگ ووشو بانوان کشور و در هفته 5 و 6 این مسابقات، تیم هیئت ووشو استان کرمانشاه موفق شد، تیمهای هیئت ووشو استان البرز و هیئت ووشو خراسان رضوی را با نتیجه مشابه و قاطع 7 بر صفر شکست دهد.

در لیگ برتر ووشو کشور بانوان، ووشوکار جوان کرمانشاهی با درخشش ووشوکاران جوانرودی حاضر در لیگ کشور موفق به شکست دادن تیمهای هیئت ووشو البرز و خراسان رضوی شدند.

بر اساس این گزارش، با این نتیجه هیئت ووشو استان کرمانشاه با کسب 15 امتیاز جایگاه خود را در مکان دوم جدول محکم کرد.

"دنیا سبحانی"، "ماریا قادر نژاد"، "دیمن قاسمی" و "سارا امینی" به عنوان بازیکن و سوده عزتی به عنوان سرپرست از جوانرود در تیم هیئت ووشو کرمانشاه حضور دارند.