فعالیتهای قرآنی استان تهران به مؤسسات مردمی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نادی ظهر شنبه در جلسه فصلی مدیران مؤسسات قرآنی ورامین که با حضور مدیرعامل مؤسسات قرآنی استان تهران در اداره تبلیغات اسلامی ورامین برگزار شد، افزود: طی ابلاغ مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی، رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران این است که کارهای قرآنی به مؤسسات مردمی وگذار می شود و در این امر تاکنون با فعالیتهای ارزنده این مؤسسات محقق شده است.

وی گفت: با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران و شهرستانها، طرحهای مختلف قرآنی و آموزشی در مراکز مختلف برگزار شده است.

این مسئول به سئوالات مختلف مدیران مؤسسات قرآنی پاسخ داد و بر همکاری تبلیغات اسلامی با مراکز قرآنی تأکید کرد.