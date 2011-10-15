حوادث ترافیکی در هفته گذشته 73 کشته داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در 108 تصادف رخ داده در این هفته 585 نفر مجروح و 73 نفر از هموطنانمان کشته شدند.

این گزارش حاکیست در مجموع این حوادث 201 آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به محل حوادث اعزام شده و پس از انجام اقدامات تخصصی و فوریتهای پزشکی اقدام به انتقال مجروحان و فوتی‌ها به مراکز درمانی کردند.

این گزارش می‌افزاید: مهمترین حوادث ترافیکی هفته گذشته مربوط به تصادف دو دستگاه مینی‌بوس و خاور در محور سراب به اردبیل، واژگونی پژو در محور رشت به چابکسر، برخورد چند دستگاه سواری در محور قزوین به تهران بود که در مجموع منجر به کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن 24 نفر از هموطنانمان شد.

برپایه این گزارش 9 دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی که به محل این حوادث اعزام شدند مجروحان را به بیمارستان‌های امام سراب، انصاری رودسر و حسن آباد نظر آباد و ولیعصر آبیک منتقل کردند.

بنابر اعلام اورژانس کشور یکی از نکات ایمنی در طول سفر در حوادث جاده‌ای این است که مسافران از حمل بارهای سنگین و حجیم خارج از ابعاد اتومبیل و بیش از حد مجاز بپرهیزند.

برپایه این گزارش به همراه داشتن جعبه کمکهای اولیه، کپسول آتش‌نشانی، تجهیزات ایمنی ترافیک مثل مثلث احتیاط، چراغ قوه، همراه داشتن دفترچه بیمه و داروهای مورد نیاز بیماران در طول سفر ضروری است.

این گزارش می‌افزاید: رانندگان در حین رانندگی از کشیدن سیگار، صحبت کردن با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، مشاجره و شوخی به دلیل کاهش تمرکز در حین رانندگی خودداری کرده و در صورت مصرف داروهایی که بر هوشیاری و سرعت واکنش راننده تأثیر منفی دارد از رانندگی خودداری کنند.