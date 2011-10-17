فنائیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی اواسط مهرماه آغاز شود، اما به دلیل برخی برنامهریزیها تصویربرداری به اوائل آبانماه موکول شده است. صحرا فتحی، لیلا تقوی و معراج سخنسنج نیز به جمع بازیگران فاز اول این مجموعه پیوستند.
وی ادامه داد: بازیگران فاز اول این مجموعه انتخاب شدهاند. "همه بچههای ما" از سه فاز تشکیل شده که هر فاز 10 قسمت است. برای تولید بخشهای بعدی پیش تولید جداگانهای آغاز میشود. بخشهایی از این مجموعه در شمال و مشهد تصویربرداری میشود.
این سریال با مضمون اجتماعی بچههای کار، بچههای بیسرپرست و بد سرپرست را دستمایه داستانهای خود قرار داده و سعی دارد در قالب روایت داستان به بحث همکاری و حس احسان دوستی مردم نسبت به برطرف ساختن ناهنجاری های برخی کودکان در جامعه بپردازد.
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