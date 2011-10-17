فنائیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی اواسط مهرماه آغاز شود، اما به دلیل برخی برنامه‌ریزی‌ها تصویربرداری به اوائل آبان‌ماه موکول شده است. صحرا فتحی، لیلا تقوی و معراج سخن‌سنج نیز به جمع بازیگران فاز اول این مجموعه پیوستند.

وی ادامه داد: بازیگران فاز اول این مجموعه انتخاب شده‌اند. "همه بچه‌های ما" از سه فاز تشکیل شده که هر فاز 10 قسمت است. برای تولید بخش‌های بعدی پیش تولید جداگانه‌ای آغاز می‌شود. بخش‌هایی از این مجموعه در شمال و مشهد تصویربرداری می‌شود.

این سریال با مضمون اجتماعی بچه‌های کار، بچه‌های بی‌سرپرست و بد سرپرست را دستمایه داستان‌های خود قرار داده و سعی دارد در قالب روایت داستان به بحث همکاری و حس احسان دوستی مردم نسبت به برطرف ساختن ناهنجاری های برخی کودکان در جامعه بپردازد.

ستاره اسکندری، امیر آقایی، مارال فرجاد، اردلان شجاع کاوه، اسماعیل سلطانیان و داوود پورحسن در این مجموعه به ایفای نقش می پردازند. این مجموعه بیش از 180 بازیگر و 130 لوکیشن دارد در 30 قسمت 45 دقیقه‌ای ساخته می‌شود.

سایر عوامل این پروژه عبارتند از دستیار اول کارگردان: حسین غفاری، مدیر تصویربرداری: منصور آذرگل، طراح گریم: حسین صالحیان، مدیر تولید: محمود محمد طائمه، دستیار کارگردان: کریم اکبری مبارکه و حسین فنائیان، منشی صحنه: شرف النساء نیرومند، مدیر هنری و طراح صحنه و لباس: خسرو خورشیدی، دستیاران طراح صحنه: امیر زاغری و مهناز غنی و مدیر تدارکات: خسرو محمودزاده.