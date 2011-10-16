رشیدی درباره وضعیت اجرای نمایش "فرودگاه ـ پرواز 707" که پیش از این اجرای آن به سال 91 موکول شده بود به خبرنگار مهر گفت: طی دعوتی که از من به عمل آمد قرار شد این نمایش را روز 27 بهمن‌ماه یعنی در آخرین روز سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه ببرم و دو تا سه ماه اجرای عمومی آن ادامه داشته باشد.



وی ادامه داد: اجرای عمومی نمایش "فرودگاه ـ پرواز 707" نوشته احمدرضا احمدی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر خواهد بود. تمرینات این نمایش نیز از 10 روز آینده شروع خواهد شد.



کارگردان نمایش‌های "منهای دو" و "آقای اشمیت کیه؟" درباره گروه بازیگری نمایش "فرودگاه ـ پرواز 707" گفت: گروه بازیگری این نمایش تا 10 روز آینده مشخص خواهند شد و به احتمال زیاد تمرینات نمایش را با دو یا سه بازیگر شروع خواهیم کرد.



رشیدی با اشاره به سنگین بودن پروژه تولید و اجرای نمایش "فرودگاه ـ پرواز 707" تأکید کرد: مدیریت مجموعه تئاتر شهر هنوز درباره بودجه این نمایش صحبت نکرده است. بودجه‌ای که برای این نمایش در نظر گرفته می‌شود به طور حتم باید بیشتر از نمایش "منهای دو" باشد، زیرا کار سنگین‌تری است.



نمایشنامه "فرودگاه ـ پرواز 707" روایتگر زندگی یک شاعر است و به مقولاتی چون مرگ، عشق و آرزو می‌پردازد. رشیدی چندی پیش نمایش "آقای اشمیت کیه؟" را با حضور بازیگرانی چون سیامک صفری، سروش صحت، احمد ساعتچیان، اشکان خیل‌نژاد و بهناز جعفری در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد.



وی تابستان سال گذشته نمایش "منهای دو" را با حضور بازیگرانی چون حسن معجونی، سیامک صفری، باران کوثری، پگاه آهنگرانی و لیلی رشیدی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.