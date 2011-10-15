بخش منابع بودجه 91 افزایش خواهد داشت

رحیم ممبینی ظهر شنبه در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: براساس قانون وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی تا 20 مهرماه فرصت داشته پیشنهاد منابع و مصارف بودجهای سال 91 خود را به معاونت برنامه ریزی استانها اعلام کنند.
وی افزود: پیش بینی میشود منابع بودجه ای سال 91 بیشتر از مصارف باشد که پس از جمعبندی نهایی میزان بودجه پیشنهادی سال 91 کشور اطلاع رسانی میشود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور با اشاره به اینکه در بخش منابع بسیاری از درآمدها نظیر درآمدهای مالیاتی و فروش سهام در بودجه 91 افزایش چشمگیری خواهد داشت، افزود: وضعیت استحصال منابع بودجه سال 91 از رشد چشمگیری نسبت به سال 90 برخوردار خواهد بود.
ممبینی با بیان اینکه دولت مقرر کرد ظرف 5 سال آینده تمامی بیمارستان های متعهد شده سفرهای دولت نهم و دهم در کشور به بهره برداری برسد، افزود: هم اکنون 40 هزار تخت بیمارستانی در حال احداث در سراسر کشور داریم.
وی به منظور بازدید از فعالیتهای بهداشت و درمان و سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران به این استان سفر کرده است.
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