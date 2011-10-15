به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، معترضین در شهرهای ولینگتون، اوکلند، کریست چرچ و پلیموت با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامینی مانند "ما 99 درصد هستیم" و "طمع شرکت های بزرگ را قطع کنید" به نظام سرمایه داری در دنیا اعتراض کردند.

معترضان آمریکایی از17 سپتامبرسال جاری میلادی در اعتراض به نظام سرمایه داری در آمریکا در وال استریت تجمع کردند و تجمع های اعتراضی به نظام سرمایه داری به صدها شهر دیگر درنقاط مختلف دنیا گسترش پیدا کرده است.

معترضان با در دست گرفتن پلاکارد نمادین "ما 99 درصد هستیم" نسبت به اختصاص بیشتر ثروت ها به یک درصد از جامعه آمریکا و خدمت نظام سرمایه داری به طبقه ثروتمند معترض هستند.

بر اساس مطالعات بین المللی یک درصد از جمعیت ایالات متحده 33 درصد از ثروت آمریکا را بخود اختصاص داده اند و این رقم برای کشور نیوزیلند 16 درصد است.