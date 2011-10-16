مهرزاد قلاوند، مربی سازنده کشتی فرنگی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سعید عبدولی تنها مدال‌آور طلایی استان خوزستان در رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی محسوب می شود.

وی ادامه داد: پس از قهرمانی در رقابت‌های جهانی ترکیه و کسب سهمیه المپیک لندن مسئولان استانی تاکنون چند سکه و مقداری وجه نقد به وی داده‌اند اما شان یک قهرمان المپیک بیش از این است.

قلاوند تصریح کرد: سعید هدفش فقط مدال المپیک است و به همین دلیل از چندی قبل تمرینات کشتی خود را در باشگاه تختی اندیشمک آغاز کرده است اما به شخصه شاهدم که برای رفع مشکلات سربازی و خانوادگی‌اش چقدر تلاش می کند و امیدوارم با قول مساعد استاندار مبنی بر اهدای زمین و ماشین این امر محقق شود، زیرا این کشتی گیر توانا استحقاق کسب مدال المپیک را هم دارد.

وی در مورد شرایط امین پاپی که هفت سال پیش در اردوی تیم فرنگی جوانان دچار ضایعه نخاعی شد، اظهار داشت: پاپی کشتی گیر مستعدی بود. او در درس هم فرد نخبه‌ای است که لیسانس عمران گرفته و در تربیت بدنی هم استخدام شده است. البته هنوز بخشی از بدن پاپی بی حس است اما او قطع نخاع را ضربه فنی کرده است.

قلاوند در مورد اینکه مشکلات باشگاه تختی اندیمشک پس از گزارش ماه‌های اخیر خبرگزاری مهر رفع شده است، خاطر نشان کرد: بالاخره با توجه به روند قهرمان سازی این باشگاه و حضور گرشاسبی به عنوان مدیرکل تربیت بدنی استان خوزستان کار بازسازی این سالن کشتی گیرساز آغاز شده است.

سعید عبدولی، دارنده مدال طلای وزن 66 کیلوگرم رقابت‌های جهانی ترکیه اعلام کرده است در صورتی که مشکلاتش برطرف نشود پس از المپیک از دنیای قهرمانی خداحافظی می کند.