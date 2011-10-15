تاثیر مثبت اوراق مشارکت بر تسریع طرح های شهرداری شیراز

حسام قلعه دار در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز امیدواری کرد که اوراق مشارکت می توانند زمینه انجام فعالیتهای سریع تر و با کیفیت تر طرح های شهرداری را فراهم کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهر داری شیراز اظهار کرد:عمده بار ترافیک در شهر شیراز برای تقاضای عبور و مرور از شرق به غرب شیراز و از شرق به مرکز یا از غرب به مرکز است و در همین راستا به منظور کاهش ترافیک شهر شیراز، ساخت قطار شهری یکی از راهکارهایی است که میتواند عامل مهمی در زمینه کاهش ترافیک باشد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم ساخت تقاطع های غیر همسطح در شیراز بیان کرد: تقاطع های غیر همسطح در شهر مانند یک کمربندی در مقیاس کوچکتر عمل می کنند که وظیفه آنها انتقال سریع ترافیک درون شهری است.

قلعه دار در ادامه سخنان خود ضمن تشریح ساخت تقاطع های غیر همسطح در شهر شیراز بیان کرد: تاکنون در شیراز 15 تقاطع غیر همسطح راه اندازی شده که تقاطع های غیر همسطح دیگری از جمله تقاطع هفت تن و دل گشا، تقاطع میدان قصر الدشت، تقاطع میدان معالی آباد، تقاطع ستار خان و مطهری، تقاطع رحمت به رضوان ، تقاطع بلوار مطهری و تقاطع باهنر و رحمت از جمله تقاطع هایی است که در حال برسی و اجرا هستند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهر داری شیراز یادآور شد: مسئله تملک زمینهایی که شهرداری به آنها برای احداث طرح ها نیاز دارد و همچنین همکاری سازمان های مربوط مانند اداره گاز، اداره برق و اداره آب و فاضلاب و سایر ادارات مربوط، اغلب با کندی پیش می رود و این موضوع باعث تاخیر در ساخت و اتمام طرح ها می شود.

قلعه دار افزود: در راستای خدمت رسانی به شهروندان و همچنین تسریع در اتمام طرح های شهرداری نیازمند همکاری تمام ارگانها و مالکان جهت تملک به موقع زمینها هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو طرفه کردن برخی خطوط ویژه جهت عبور سریع و سایل نقلیه عمومی گفت: بنا بر تعریف خطوط ویژه از سوی شورای ترافیک و شورای شهر شیراز ، مسیری با عنوان خطوط ویژه طراحی شده که هدف از ساخت آنها انتقال سریع اتوبوس و ماشینهای امداد رسان به ویژه در مناطق مرکزی شهر است به همین منظور خطوطی به عرض هفت متر در نظر گرفته شده تا اتوبوسها و ماشین ای امدادگر با سرعت بیشتری عبور و مرور داشته باشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهر داری شیراز اظهار کرد: در شرایط کنونی لزوم آموزش و نهادینه کردن فرهنگ ترافیک جهت کاهش ترافیک در سطح شهر ضروری به نظر میرسد و از جمله اقدامات شهرداری در این زمینه می توان به آموزش فرهنگ ترافیک به 40 هزار دانش آموز در سال گذشته و احداث دو پارک آموزش ترافیک در سطح شهر شیراز اشاره کرد.