دکتر عظیم حمزئیان در مورد ویژگی بارز فلسفه ابن سینا به خبرنگار مهر گفت: فلسفه ابن سینا همان فلسفه فیلسوفان مسلمان است که از برجستگی خاصی برخوردار است. ویژگی بارزی که فلسفه او دارد ورود برخی مفاهیم طبیعی و صرفا مابعدالطبیعی در آن است. نکته دیگر طرح مسائل نو و جدید است که راهگشای عمدهای در مسائل فلسفه شد از جمله مباحث تمایز مابعدالطبیعه میان وجود و ماهیت که از ابداعات ایشان است.
مدیر گروه فلسفه و ادیان دانشگاه سمنان در مورد نقش و تأثیر فلسفه ابن سینا بر فلسفه اسلامی هم اظهار داشت: فلسفه ابن سینا به واسطه رگهها و مایههای نوافلاطونی که داشت اگر چه در آن موقع مورد نظر او نبود و تصور میکرد که مشایی محض است، ولی تأثیر عمدهای بر گرایشهای معنوی در فلسفه اسلامی ایجاد کرد و به خاطر همین پایههای اولیه پیدایش فلسفه اسلامی در قرون بعدی گذاشته شد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد جایگاه آرا و اندیشههای ابن سینا بر متفکران غربی قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه غرب نیز گفت: فلسفه ابن سینا به واسطه اینکه در قرون وسطی به لاتین و انگلیسی ترجمه شد تأثیرات زیادی بر حوزه قرون وسطی در اندیشههای آنها گذاشت که در قرون 13،12و 14 فلسفه توماس آکوئیناس از جمله آنهاست و در دوره معاصر با توجه به نو شدن این فلسفه به نام "نئوتومیسم" تأثیرات امروزی خودش را هم بر فلسفه غرب گذاشت.
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