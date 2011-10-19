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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۲

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ترجمه آثار ابن‌سینا در غرب/ تأثر آرای ابن‌سینا بر متفکران غربی

ترجمه آثار ابن‌سینا در غرب/ تأثر آرای ابن‌سینا بر متفکران غربی

مدیر گروه فلسفه و ادیان دانشگاه سمنان با اشاره به ترجمه آثار ابن سینا توسط غربیها، یادآور شد:‌ ویژگی بارزی که فلسفه او دارد ورود برخی مفاهیم طبیعی و صرفا مابعدالطبیعی در آن است.

دکتر عظیم حمزئیان در مورد ویژگی بارز فلسفه ابن سینا به خبرنگار مهر گفت: فلسفه ابن سینا همان فلسفه فیلسوفان مسلمان است که از برجستگی خاصی برخوردار است. ویژگی بارزی که فلسفه او دارد ورود برخی مفاهیم طبیعی و صرفا مابعدالطبیعی در آن  است. نکته دیگر طرح مسائل نو و جدید است که راهگشای عمده‎ای در مسائل فلسفه شد از جمله مباحث تمایز مابعدالطبیعه میان وجود و ماهیت که از ابداعات ایشان است.

مدیر گروه فلسفه و ادیان دانشگاه سمنان در مورد نقش و تأثیر فلسفه ابن سینا بر فلسفه اسلامی هم اظهار داشت: فلسفه ابن سینا به واسطه رگه‏ها و مایه‏های نوافلاطونی که داشت اگر چه در آن موقع مورد نظر او نبود و تصور می‎کرد که مشایی محض است، ولی تأثیر عمده‏ای بر گرایشهای معنوی در فلسفه اسلامی ایجاد کرد و به خاطر همین پایه‏های اولیه پیدایش فلسفه اسلامی در قرون بعدی گذاشته شد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد جایگاه آرا و اندیشه‎های ابن سینا بر متفکران غربی قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه غرب نیز گفت: فلسفه ابن سینا به واسطه اینکه در قرون وسطی به لاتین و انگلیسی ترجمه شد تأثیرات زیادی بر حوزه قرون وسطی در اندیشه‏های آنها گذاشت که در قرون 13،12و 14 فلسفه توماس آکوئیناس از جمله آنهاست و در دوره معاصر با توجه به نو شدن این فلسفه به نام "نئوتومیسم" تأثیرات امروزی خودش را هم بر فلسفه غرب گذاشت.

کد مطلب 1433423

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