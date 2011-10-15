به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور از سه شنبه این هفته با انجام چندین مسابقه آغاز می شود و طی آن تیم های مدعی صعود به لیگ دسته اول جام آزادگان در شهرهای مختلف کشورمان به میدان می روند.



بر اساس برنامه‌ ریزی صورت گرفته از سوی سازمان لیگ آزادگان که مجری برگزاری رقابت‌های دسته های اول، دوم و سوم فوتبال باشگاه‌های کشور است، قرار است این هفته در اصفهان تیم فوتبال ذوب آهن نوین این شهر که یکی از نمایندگان اصفهان در لیگ آزادگان است، به مصاف تیم فوتبال شموشک نوشهر برود که این مسابقه را داورانی از فوتبال قم قضاوت می کنند.



این داوران علی صفایی، رحیم حاجیلو و غلامرضا احمدی از داوران سرشناس فوتبال استان قم هستند که در تیم داوری مسابقه حساس تیم‌های ذوب آهن نوین و شموشک نوشهر حضور دارند که بر این اساس صفایی به عنوان داور این دیدار را قضاوت خواهد کرد.



در این مسابقه رحیم حاجیلو به عنوان کمک داور اول و غلامرضا احمدی به عنوان کمک داور دوم، داور این مسابقات را همراهی می کنند، ضمن اینکه از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، امید رحمتی داور چهارم این دیدار است.



مسابقه تیم‌های فوتبال ذوب آهن نوین و شموشک نوشهر از هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته دوم جام آزادگان فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15 روز سه شنبه بیست و ششم مهر ماه به میزبانی تیم ذوب آهن نوین اصفهان در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار می‌شود.



صفایی در حالی قضاوت این مسابقه را انجام می‌دهد که پیش از این انتخاب به عنوان داور نمونه رقابت‌های لیگ دسته اول جام آزادگان را در کارنامه داوری خود دارد و از داور قضاوت کننده در مسابقات لیگ آزادگان نیز محسوب می شود.



علی صفایی که از حدود 12 سال پیش قضاوت در رشته فوتبال را با حمایت پدر خود یعنی منصور صفایی از داوران خوشنام و پیشکسوتان داوری فوتبال استان قم و کشور آغاز کرده است و هم اکنون دارای مدرک ملی داوری فوتبال است، از حدود هشت سال قبل از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال به عنوان یکی از داوران ممتاز همواره در مسابقات لیگ‌های دسته دوم و سوم جام آزادگان بازی‌های مهمی را قضاوت کرده است و امسال نیز در لیگ آزادگان داوری می‌کند.

