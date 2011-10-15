به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس گزارش مربوط به پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1389 را منتشر کرد.

گزارش حاضر دومین گزارش فصلی ارزیابی مولفه‌های ملی محیط کسب و کار ایران است. نتایج نظرخواهی از 197 تشکل مشارکت کننده در این مطالعه نشان می‌دهد که هر چند برآیند ارزیابی این تشکل‌ها از مولفه‌های محیط کسب و کار ایران از تابستان تا پاییز و زمستان 1389 به تدریج اندکی بهبود یافته است اما قدر مطلق کمیت این ارزیابی از متوسط (عدد 5/5 از 10) بدتر است و به عدد مطلقا بد (10) نزدیک‌تر است.

این مطالعه همچنین نشان داد که 196 تشکل اقتصادی کشور، دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی سخت‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار ایران در زمستان 1389 بوده است.

همچنین این نتایج با نتیجه ارزیابی مشابه در پاییز 1389 یکسان بوده اما با نتیجه ارزیابی تابستان 1389 اندکی تفاوت دارد. در تابستان 1389، سخت‌ترین مولفه محیط کسب و کار ایران ، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران ارزیابی شده بود.

استان‌های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی و کهکیلویه و بویراحمد، بدترین ارزیابی و استان‌های گیلان، سمنان و خراسان رضوی، بهترین ارزیابی را از مولفه‌های محیط کسب و کار ایران در زمستان 1389 ارائه کرده‌اند.

گزارش حاضر نشان داد که در زمستان سال 1389 از نظر 196 تشکل اقتصادی ایران، اداره ثبت شرکت‌ها، سازمان صنایع و معادن استان‌ها و اداره استاندارد، بهترین عملکرد و سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و دادسراها، بدترین عملکرد را در میان دستگاه‌های حکومتی مرتبط با کسب و کار داشته‌اند.

تشکل‌های اقتصادی استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و قم مناسب‌ترین و تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و لرستان بدترین ارزیابی را از دستگاه‌های حکومتی مرتبط با کسب و کار ارائه کرده‌اند.

میانگین کل ارزیابی 196 تشکل اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با کسب و کار نیز عدد 93/4 است که هر چند عدد بالاتری از ارزیابی مشابه پاییز 1389 است اما نشان می‌دهد ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با کسب و کار عملا از میانگین 5/5 از 10 (10 بهترین ارزیابی) کمتر است.