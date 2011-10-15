به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز شنبه در حاشیه شانزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی کشور در مرکز همایشهای رازی اظهار داشت: داروسازان یکی از ارکان اصلی سازمان نظام پزشکی هستند که از زمان شکل گیری این سازمان ،‌نقش عمده ای در بحثهای صنفی ایفا نموده اند.

وی با اشاره به اینکه جامعه داروسازی کشور در سالهای اخیر با فراز و نشیب های صنفی فراوانی روبرو بوده است افزود: در حال حاضر حق فنی داروخانه های از مهمترین مشکلات مطرح در این حوزه است که متاسفانه مورد کم لطفی مسئاولین قرار گرفته است.

معاون بر نامه ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه با تاکید بر اینکه حق فنی یکی از حقوق اصلی داروسازان است گفت: هر گونه خددشه به این حقوق صنفی با مخالفت نظام پزشکی همراه بوده و در چند سال اخیر شاهد تعرض به این حق مسلم داروسازان بوده ایم.

زالی تصریح کرد: در صورتی که شرایط مناسب برای ارائه خدمات مشاروه ای داروسازان در کشور فراهم شود هویت حرفه ای آنها بازیابی می شود.

وی با تاکید بر اینکه بازیابی هویت حرفه ای داروسازان یکی از مهم ترین مسائل این حوزه است یادآور شد : با توجه به اینکه حدود 8500 داروخانه در کشور در حال فعالیت هستند حق فنی یک نوع ارزش گذاری نسبی جهت جبران خدمات علمی مشاوره ای داروسازان است.

زالی گفت: امسال نظام پزشکی تاکید روی‍ه ای بر حق فنی داروخانه ها در بخش دولتی و غیر دولتی داشته و باید با توجه به اینکه ویزیت سرپایی افزایش یافته تعرفه ها نیز روند رو به رشد داشته باشند.

وی با بیان اینکه حق فنی جزء موارد مغفول و اعلام نشده است عنوان کرد : امسال پیشنهادی تحت عنوان ترمیم تعرفه خدمات تشخیصی توسط سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به معاونت اول ریاست جمهوری ابلاغ شده و در حال پیشگیری است.

معاون بر نامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزود : با توجه به اینکه ظرفیت نظام سلامت در حال حرکت به سوی داروسازی جامع نگر بوده و ظرفیت های شغلی در این حوزه تعریف نشده سات توسعه رشته های جدید داروسازی و افزایش ظرفیت شغلی از مباحث مهم این حوزه است.

زالی در ادامه خاطر نشان کرد : توسعه رشته های داروسازی و ایجاد بهره وری در نظام خدمات سلامت از ضروریات سیاست نظام پزشکی بوده و نقش داروسازان به عنوان ایستگاههای اصلی نظام ارائه خدمات درمانی حائز اهمیت است.

وی یادآور شد: در حال حاضر تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها از بیمه ها یکی از مهمترین چالشهای حوزه داروسازی کشور است.

زالی در ادامه افزود: با توجه به اینکه دریافت دارو از شرکتهای توزیعی باید به صورت نقدی صورت گیرد ولی بازپرداخت پول از سوی بیمه ها با تاخیر و به صورت نسیه انجام می شود این موضوع اقتصاد داروخانه ها را با مشکل مواجه کرده است.

معاون بر نامه ریزی سازمان نظام پزشکی بیان داشت: امسال داروخانه های کشور آغاز سال را در حالی انجام دادند که بخشی از مطالبات سال قبل تصویه نشده و با افزایش 5/9 درصد حقوق و مزایا و افزایش 15 درصدی تورم موجه بودیم.

وی در ادامه گفت: در حالی که هیچ گونه مکانیزم ترمیمی در خصوص آثار هدفمند کردن یارانه ها در عرصه داروسازی تعبیه نشده بود در 6 ماهه نخست امسال، ‌داروخانه های کشور با وضعیت ناهنچار اقتصادی مواجه بودند.

معاون بر نامه ریزی سازمان نظام پزشکی در پایان خاطر نشان کرد: در صورتی که اقدام عاجلی برای حل این مشکل در نیمه دوم سال صورت نگیرد آثار زیانبار اقتصادی آن گریبان گیر جامعه داروسازی کشور خواهد بود.

شانزدهیمن همایش دانشجویان داروسازی سراسر کشور 23 لغایت 25 مهر ماه جاری در مرکز همایش رازی برگزار می شود.