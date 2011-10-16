ایران رتبه دوم تحقیقات ماهیان خاویاری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، برا ساس رده بندی مراکز دانشگاهی و پژوهشی " انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان وابسته به مؤسسه تحقیقات شیلات ایران " مقام هفتم را در بین 10 دانشگاه و آکادمی علوم برتر جهان کسب کرد.

طبق اعلام نگارندگان مقاله " روند چاپ مقالات مرتبط با ماهیان خاویاری جهان " طی یک دوره 15 ساله در مجموع هزار و 501 مقاله ISI مرتبط با ماهیان خاویاری در ژورنالهای علمی و پژوهشی جهان به چاپ رسیده است.

این مقالات برطبق رده بندی کشورها برحسب تعداد مقالات، رده بندی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی جهان برحسب اکثریت مقالات، ترتیب چاپ مقالات برحسب گونه طی دوره 2010 - 2006 و فهرست موضوعی مقالات به ترتیب براساس موضوعات به چاپ رسیده است.

از لحاظ چاپ مقالات گرچه در سالهای 1996 تا 2005 جایگاه مناسبی نداشت ولی در بین 12 کشور برتر جهان به ترتیب آمریکا، ایران، چین، روسیه، آلمان، کانادا، لهستان، فرانسه، جمهوری چک، ایتالیا، اسپانیا و ژاپن بیشترین تعداد مقالات چاپ شده را در مجلات ISI به خود اختصاص دادند.



دانشگاه کالیفرنیا دیویس (آمریکا)، مرکز مطالعات جغرافیایی (آمریکا)، سازمان شیلات و حیات وحش (آمریکا)، آکادمی علوم شیلاتی چین (چین)، مؤسسه سماگرف (فرانسه)، آکادمی علوم روسیه (روسیه)، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری (ایران)، آکادمی علوم چین (چین)، دانشگاه تهران (ایران)، دانشگاه می سوری (آمریکا)، دانشگاه بوهیمای جنوبی (جمهوری چک) برترین مراکز دانشگاهی و پژوهشی جهان از لحاظ چاپ مقالات علمی در دوره 15 ساله 1996 تا 2010 بودند.



ترتیب چاپ مقالات برحسب گونه طی دوره 2010 - 2006 به ترتیب شامل تاسماهی سفید (آمریکا)، تاسماهی ایرانی (ایران)، فیلماهی (دریای خزر)، تاسماهی سیبری، تاسماهی دریاچه ای، پاروپوزه آمریکا، استرلیاد، پاروپوزه albus، ازون برون (دریای خزر)، تاسماهی روسی و تاسماهی ایتالیایی است.



فهرست موضوعی مقالات چاپ شده به ترتیب برحسب موضوعات از قبیل مدیریت شیلاتی، زیست شناسی دریا و آب شیرین، علوم محیطی و اکولوژی، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، جانورشناسی فیزیولوژی، ژنتیک و وراثت، بیولوژی تکامل، دامپزشکی و سم شناسی بود.



بدون شک قدمت و تاریخ تأسیس دانشگاهها و مراکز پژوهشی از لحاظ سابقه تحقیق، همچنین زبان رسمی کشورها در چاپ مقالات در این رتبه بندی تأثیر فراوانی داشته است و انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری با 16 سال سابقه رتبه هفتم جهانی را در چاپ مقالات ISI کسب کرد.

کسب رتبه دوم جهانی با نام جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن در بین 10 مؤسسه پژوهشی برتر جهان موفقیت بسیار بزرگ و ارزشمند محققان و اندیشمندان ایرانی در عرصه تولید علم بوده که نتیجه سالها تحقیق و مرهون تلاش و زحمات خالصانه محققان ایران اسلامی و به ویژه محققان مؤسسه تحقیقات شیلات ایران است.