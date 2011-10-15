به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالله مولایی گفت: شهرکهای صنعتی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با صنعتگران و تولید کنندگان دارند، در وزارتخانه جدید بیش از گذشته مورد توجه قرار خواهند گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه یکی از محورهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد محیطی امن و مناسب برای تولیداتی با نگاه صادرات‌گرا، با هزینه پایین و ارزش افزوده بالا است، ادامه داد: شهرک های صنعتی این پتانسیل را دارند که با برخورداری از زیر ساختهای لازم، امکان توسعه واحدهای تولیدی صادرات گرا را فراهم کنند. از اینرو توجه بیشتر به شهرکهای صنعتی تاکیدی بر توسعه مناطق صنعتی است.

وی تصریح کرد: ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و شهرک‎های صنعتی از برنامه های اصلی این سازمان در وزارتخانه جدید خواهد بود.

مولایی توجه به صنایع کوچک و متوسط به منظور صیانت و صادراتی کردن آنها را ماموریت دیگر این سازمان عنوان کرد و گفت: ضمن تسهیل موانع اداری پیش روی واحدهای تولیدی، قرار است مشکلات کارافرینان مستقر در شهرک های صنعتی به مسئولان ذیربط انتقال داده شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یکی از ماموریتهای ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در دوره جدید حمایت از بنگاه‎ها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده را به منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید و تقویت روابط بین بنگاهی خوشه‎ها، هلدینگ‎ها و پیمانکاری‎های فرعی اعلام کرد.