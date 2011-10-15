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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

تفاهمنامه گسترش فعالیتهای دانشگاه صنعت نفت در عسلویه به امضا رسید

تفاهمنامه گسترش فعالیتهای دانشگاه صنعت نفت در عسلویه به امضا رسید

بوشهر - خبرگزاری مهر: طی مراسمی تفاهمنامه سه جانبه گسترش فعالیتهای دانشگاه صنعت نفت، بین دانشگاه صنعت نفت، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت نفت و گاز پارس به امضای طرفین رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه با هدف توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منعقد شده است.

این تفاهمنامه را غلامرضا راشد رئیس دانشگاه صنعت نفت، سید پیروز موسوی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و موسی سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس امضا کردند.

شناخت نیازهای آموزشی، پژوهشی و فناوری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بومی سازی و انتقال فناوری های جدید مورد نیاز این منطقه، اجرای پروژه های صنعتی و پژوهشی، برگزاری همایش های ملی و بین المللی در حوزه های مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی منطقه  از محورهای همکاری این تفاهمنامه است.

برپایی نمایشگاه های تخصصی مشترک، ارائه خدمات آزمایشگاهی و ایجاد زمینه مناسب بهره گیری متقابل ازخدمات اطلاع رسانی طرفین از دیگر محورهای همکاری این تفاهمنامه به شمار می رود.

کد مطلب 1433461

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