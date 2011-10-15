تفاهمنامه گسترش فعالیتهای دانشگاه صنعت نفت در عسلویه به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه با هدف توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منعقد شده است.

این تفاهمنامه را غلامرضا راشد رئیس دانشگاه صنعت نفت، سید پیروز موسوی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و موسی سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس امضا کردند .

شناخت نیازهای آموزشی، پژوهشی و فناوری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بومی سازی و انتقال فناوری های جدید مورد نیاز این منطقه، اجرای پروژه های صنعتی و پژوهشی، برگزاری همایش های ملی و بین المللی در حوزه های مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی منطقه از محورهای همکاری این تفاهمنامه است.

برپایی نمایشگاه های تخصصی مشترک، ارائه خدمات آزمایشگاهی و ایجاد زمینه مناسب بهره گیری متقابل ازخدمات اطلاع رسانی طرفین از دیگر محورهای همکاری این تفاهمنامه به شمار می رود.