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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

پلیس افغانستان اعلام کرد :

کشف دو محموله مواد مخدر در فراه و نیمروز/ مقصد محموله ها ایران بود

کشف دو محموله مواد مخدر در فراه و نیمروز/ مقصد محموله ها ایران بود

هرات –خبرگزاری مهر: مقامات پلیس افغانستان از کشف و ضبط بیش از صد کیلوگرم انواع مواد مخدر در نزدیکی مرز ایران خبر دادند.

به گزارش خبرنگارمهر ازهرات، محموله های کشف شده به مقصد ایران بارگیری شده بود. "موسی رسولی" رئیس پلیس ولایت نیمروز گفت: پلیس درجریان یک عملیات یک محموله 60 کیلوگرمی مواد مخدر را از شهر زرنج کشف و ضبط کرد. بنابه اظهارت رسولی این مقدار مواد مخدر تریاک بود که در یک خودروی سواری سبک جاسازی شده بود.

همچنین 42 کیلوگرم هروئین در مسیر شاهراه هرات -فراه کشف و ضبط گردید. "محمدغوث ملیار" رئیس پلیس فراه گفت: این محمولۀ هروئین در داخل یک خودروی سواری سبک جاسازی شده بود و قاچاقچیان قصد انتقال به ایران را داشتند که از سوی پلیس متوقف وضبط  گردید و 5 قاچاقچی نیز بازداشت شدند.

فراه و نیمروز در جنوب غرب افغانستان یکی از محورهای انتقال انواع مواد مخدر به خارج افغانستان می باشد.

کد مطلب 1433463

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