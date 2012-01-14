کشف دو محموله مواد مخدر در فراه و نیمروز/ مقصد محموله ها ایران بود

به گزارش خبرنگارمهر ازهرات، محموله های کشف شده به مقصد ایران بارگیری شده بود. "موسی رسولی" رئیس پلیس ولایت نیمروز گفت: پلیس درجریان یک عملیات یک محموله 60 کیلوگرمی مواد مخدر را از شهر زرنج کشف و ضبط کرد. بنابه اظهارت رسولی این مقدار مواد مخدر تریاک بود که در یک خودروی سواری سبک جاسازی شده بود.

همچنین 42 کیلوگرم هروئین در مسیر شاهراه هرات -فراه کشف و ضبط گردید. "محمدغوث ملیار" رئیس پلیس فراه گفت: این محمولۀ هروئین در داخل یک خودروی سواری سبک جاسازی شده بود و قاچاقچیان قصد انتقال به ایران را داشتند که از سوی پلیس متوقف وضبط گردید و 5 قاچاقچی نیز بازداشت شدند.

فراه و نیمروز در جنوب غرب افغانستان یکی از محورهای انتقال انواع مواد مخدر به خارج افغانستان می باشد.