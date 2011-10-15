پرداخت مطالبات انباشته صادراتی تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فتح الهی کرمانشاهی در خصوص جوایز صادراتی صادرکنندگان که پرداخت آن مدتی است با مشکل مواجه شده است، ‌گفت: مطالبات صادرکنندگان و جوایز صادراتی آنها تا پایان سال 90 تسویه خواهد شد، ضمن اینکه بخشی از این مطالبات که مربوط به جوایز صادراتی است تا قبل از 29 مهرماه که روز ملی صادرات است به صادرکنندگان

پرداخت می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلی که در تامین اعتبار جوایز صادراتی به وجود آمده بود، گفت: صادرکنندگان کشور از سازمان توسعه تجارت طلبکارند؛ چرا که به ازای صادراتی که انجام داده‌اند هنوز جوایز خو را به طور کامل دریافت نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت هم در این مدت به دنبال اعتبار برای پرداخت این جوایز بود.

به گفته کرمانشاهی، رشد صادرات که آرزوی دیرینه کشور است ‌مطالبات صادرکنندگان را افزایش می‌دهد. به همین دلیل به دنبال آن هستیم تا جوایز صادراتی در بودجه سالانه متناسب با رشد صادرات غیرنفتی رشد کند.