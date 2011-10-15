به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد آثار ارسالی به این جشنواره 202 اثر بوده که از این تعداد 34 گروه در بخش های سنتی، پاپ و کلاسیک و 108 هنرمند در بخش تکنوازی سنتی، پاپ و کلاسیک به بخش پایانی جشنواره راه یافتند.

در پایان جشنواره و براساس رای هیئت داوران گروهها و نفرات زیر در بخش های مختلف به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

علی مولایی عنوان دوم در بخش گیتار کلاسیک، پوریا یاوری و مه گل یزدان پناه به طور مشترک مقام سوم در بخش پیانو کلاسیک زیر 20 سال، آوا محسنی دوم و سینا صفرزاده رتبه نخست و در بخش بالای 20 سال فاطمه غلامی رتبه سوم، پیمان اخگر و علی رجبی‌زاده مشترکا مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

بخش سه‌تار زیر 20 سال آرمینا جلیل‌زاده رتبه سوم، سیدمرتضی خوشرو رتبه دوم و علی صادقی رتبه نخست را کسب کردند.

مرتضی خوشرو رتبه نخست در بخش تنبک زیر 20 سال، احسان روحانی و مینو قاسمی مشترکا دوم و سینا صادقی‌پور رتبه نخست و بالای 20 سال امید امیدی‌نژاد رتبه سوم، رضا حجتی‌فر رتبه دوم و حسام اسدی رتبه نخست را کسب کردند.

در بخش آوازسنتی قاسم تقی‌زاده و علی جعفری مشترکا سوم، حسین عزیزی دوم و رضا مریمی اول شدند.

دف بالای 20سال سید علیرضا ثمره نفر سوم، مظفر فرزین نفر دوم و مهران داوری‌نسب نفر سوم و همچنین زیر 20 سال اصلان محمدی و عرفان دانش‌پژوه مشترک سوم و الهه کاوه آهنگر و سجاد دهش مشترکا دوم و علی حسنی و محمد محمدی مشترکا اول شدند.

ویلن ایرانی زیر 20 سید احسان ثمره و حسین حاج‌جعفری مشترکا رتبه نخست و بالای 20 سال پرویز وزیری رتبه نخست را از آن خود کردند.

تکنوازی تار سنتی بالای 20 سال کیانوش برهانی و در بخش زیر 20 سال محمد منتظر رتبه نخست را کسب کردند.

نی بالای 20 سال علی سعیدی، در بخش تک‌نوازی سنتور علی انصاری و در زیر 20 سال مجتبی خوشرو اول شدند.

محمد جواد جعفری نیز در بخش فلوت رتبه نخست را کسب کرد.

گروه‌نوازی گروه محمد انوارالاسلام، گروه‌نوازی کلاسیک گروه دل‌زنده و گروه‌نوازی سنتی گروه دلشدگان رتبه‌های نخست را کسب کردند.

