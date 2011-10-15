نحوه صدور کارت ملوانی تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابویی معاون پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: در جلسه صبح امروز که در دفتر کار مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور و با حضور مدیران بخشهای مربوطه برگزار شد، "نحوه صدور و تمدید گواهینامههای ملوانی" مشخص شد.
این تصمیمات که در اجرای بندهای 7 و 8 از قسمت (ب) مصوبه 116676، مورخ هشتم شهریور سال 90 دولت اتخاذ شده، سازمان بنادر را ملزم میکند تا با ایجاد سامانه و اتصال آن به گمرک ایران صدور گواهینامه ملوانی را با استفاده از بستر کارت ملی و برای لنجهای تجاری زیر 500 تن انجام دهد.
این اقدام به منظور ثبت و کنترل بار همراه ملوانان که با استفاده از معافیتهای مصرح قانونی وارد کشور میکنند، ایجاد شده و گمرک ایران را موظف میکند که زین پس اطلاعات مذکور را از طریق این سامانه تکمیل کند.
ملوانان لنجهای تجاری زیر 500 تن می توانند سالانه از چهار نوبت معافیت برای واردات برخی از اقلام در سقف مشخص استفاده کنند.
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