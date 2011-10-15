قدرت انحصاری دلال های میوه در مشهد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال قربانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تولید کنندگان کوچک کشاورزی اغلب مجبورند محصولات خود را به واسطه ها و تبدیل کننده ها که وسایل لازم جهت جمع آوری و حمل و نگهداری محصولات دارند با هزینه کمتری بفروشند که در اکثر موارد واسطه ها توانسته اند قدرت انحصاری به دست آورند.

وی تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان، خودشان محصولات را به بازار بیاورند نمی توانند آنها را مدت زیادی در شهر نگه دارند و به هر قیمتی که میدان دار ها و دلال ها بخواهند باید بفروشند.

قربانی ادامه داد: سازمان میادین میوه تره بار با گسترش بازار های میوه و تره بار راه حل مناسبی در برابر حذف واسطه ها و دلال ها بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان و ناکارایی سیستم سنتی توزیع میوه و تره بار در مغازه ها پیش گرفته است.

وی در ادامه تقویت و گسترش بازارهای میوه و تره بار را به عنوان رکن اساسی بازرگانی داخلی و تنظیم بازار کالا، راه حل مناسب و کارآمدی در برابر ناکارایی سیستم سنتی توزیع میوه و تره بار در مغازه ها دانست و تصریح کرد: در خرده فروشی ها قدرت مقایسه و آزادی انتخاب کالا از مصرف کننده سلب می شود.

این مسئول اظهار داشت: یکی از نارسایی های موجود در محدود بودن تنوع کالا ها در مغازه های خرده فروشی است که اگر مصرف کننده ای در پی مقایسه کیفیت کالا ها برآید، علاوه بر اتلاف وقت زیاد ناچار از ترددهای بی مورد درون شهری خواهد بود که پیامد آن ترافیک سنگین شهری است.

قربانی یکسان نبودن قیمت کالاها در مغازه ها یکی دیگر از مشکلات سیستم توزیع سنتی است، عنوان کرد و افزود: این امر باعث بی ثباتی قیمت ها می شود اما با وجود چنین معایب و ضعف هایی به رغم افزایش روز افزون جمعیت و رشد شتابان شهر نشینی در کلانشهری چون مشهد، سیستم سنتی توزیع میوه تره بار هنوز هم از اساسی ترین شبکه های توزیع کالا در مشهد است.

وی با اشاره به مشکلات سیستم حمل و نقل محصولات کشاورزی همچنین گفت: سیستم کنونی حمل و نقل صدمات جبران ناپذیری به سیستم توزیع میوه و تره بار وارد کرده است که هزینه بالای حمل و نقل محصولات، عدم تناسب حمل و نقل کنونی با سیستم کشاورزی تجاری و آسیب های فراوان سیستم حمل و نقل به ارزش محصولات کشاورزی در حین جابجایی از جمله آن است.