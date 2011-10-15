به گزارش خبرگزاری مهر، میرجواد سلیمانی در مراسم تولید اولین بدنه خودرو رانا در خطوط تولید ایران خودرو گفت: خط کامل ساخت بدنه رانا با همت مهندسان شرکت تام و معاونت مهندسی و تولید ایران خودرو راه اندازی شده است.

قائم‌مقام گروه صنعتی ایران خودرو افزود: خط تولید بدنه سازی رانا طی مدت 9 ماه راه اندازی شده است که این زمان مطابق با استاندارد های جهانی است.

وی با اشاره به اینکه اولین نمونه خودروی رانا در فاز صنعتی این محصول تولید شد، خاطر نشان ساخت: در حال حاضر ظرفیت تولید این خط 15 دستگاه در ساعت است که با توجه به وضعیت بازار، در آینده می تواند این تعداد افزایش یابد.

سلیمانی افزود: تجاری سازی این محصول تا دو ماه آینده شروع می شود.

قائم مقام کیفیت و توسعه محصول ایران خودرو برنامه تولید رانا در سال جاری را هزار دستگاه دانست و تصریح کرد: در سال آینده حدود 50 هزار دستگاه از این نوع خودرو تولید و روانه بازار می شود.