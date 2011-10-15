به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه 22 مهر ماه برنامه "هفته نامه" همزمان با سالگرد تاسیس شبکه آموزش ویژه برنامه‌ای را با عنوان "نقدواره "روی آنتن برد و با دعوت از عوامل برنامه‌ساز ضمن نقد و بررسی این برنامه (هفته نامه) با اهدای لوح تقدیری از آنها تجلیل به عمل آمد.

در این ویژه برنامه پشت صحنه‌هایی از برنامه‌های زنده شبکه آموزش که در استودیو 24 روی آنتن می روند، پخش شد. در این برنامه آیتم‌های ویژه پخش شد.

همچنین با مجریان و برنامه‌سازان گفتگوی صمیمی انجام شد. در این برنامه از عوامل برنامه‌های صبحی‌دیگر، مکتب‌خانه غیرانتفاعی، صفر و یک، فرصت برابر، گام هفت، گل آموز، رادیو هفت و دوربین هفت با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

برنامه "هفته نامه" به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی جمعه‌ها از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود.