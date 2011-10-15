توسعه حمل و نقل گلستان بدون همکاری ادارات محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شاهینی ظهر شنبه در هشتمین جلسه شورا و کارگروه تخصصی حمل و نقل استان با تشریح مصوبات جلسات قبلی این شورا گفت: پروژه های عمرانی بخش حمل و نقل استان با شتاب در حال پیگیری است.

وی برگزاری این جلسات را در افزایش تعامل و هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی استان بسیار موثر دانست و خواستار تداوم پیگیری مدیران دستگاههای مرتبط برای اجرای پروژه های عمرانی این بخش شد.

در ادامه، هر یک از مدیران بخش حمل و نقل استان به بیان اقدامات و برنامه های اجرایی حوزه های مرتبط پرداختند.

لایروبی سه کیلومتر از بندر خواجه نفس، پیگیری احداث دو پاسگاه پلیس راه در محورهای توسکستان به شاهرود و گنبد اینچه برون، تعمیرات ریل باس در بندرترکمن و بازسازی خط ریلی گرگان- گلوگاه، احداث دور برگردانها، زیرگذرها و تکمیل کمربندی گالیکش از مهمترین مصوباتی بود که در این جلسه، تشریح و اقدامات انجام شده پیرامون آنها اعلام شد.

همچنین، افزایش پروازها، نصب دوربینهای کنترل سرعت و جابه جایی پاسگاه پلیس راه مینودشت از داخل شهر مینودشت به حد فاصل گالیکش تا جنگل گلستان، نظارت عالیه آزمایشگاه فنی مکانیک خاک بر ساخت راه آهن گرگان – اینچه برون و ارائه راهکارها و برنامه های هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، موارد پیگیری شده دیگر در این جلسه بود.

در پایان این جلسه، پیشنهاد شد جلسه فوق العاده ای برای برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم دور چهارم سفر ریاست جمهوری به گلستان برگزار شود و پیشنهادات بخش حمل و نقل استان از طریق شورا در این سفر، ارائه و مصوبات سفرهای قبلی نیز، در شورا مطرح شود تا در خصوص تنگناها و مشکلات اجرایی احتمالی، بررسی و تصمیم گیری لازم صورت گیرد.

همچنین پیگیری تصویب آئین نامه پیشنهادی کارگروه تخصصی حمل و نقل نیز یکی دیگر از مواردی بود که مقرر شد در دستور کار قرار گیرد.