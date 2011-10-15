داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تهیه طرح جامع مدیریت پسماند بخش سامان و بخش مرکزی لردگان در غالب طرح مطالعاتی و پژوهشی به جهاد دانشگاهی واگذار و مطالعات انجام شده و در حال بررسی و تصویب است.

وی تصریح کرد: امورستایی چهار محال و بختیاری یکی از رسالتهای خود را در کنار دستگاه های مرتبط و اجرایی در راستایی مدیریت پسماندها در حوزه روستایی انجام می دهد.

مدیر کل امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امور روستایی اقداماتی در خصوص پسماندها انجام داده، بیان داشت : تعیین و تکلیف پسماند روستاها در سطح شهرستانهای کوهرنگ، فارسان، کیار، اردل در قالب صورت جلساتی به منظور اجرای کارخانه کمپوس در حال پیگیری است.

رضایی اذعان داشت: تخریب لایه اوزون، تخریب زیستگاه های حیوانات و پرندگان، گرم شدن کره زمین و آلودگی منابع طبیعی آب، خاک و هوا در اثر تخلیه پسماندهای مختلف همه بقایای انسان را با مخاطرات جدی روبه رو کرده است.