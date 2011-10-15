موج بیداری اسلامی بر اهمیت مراسم یوم الله 13 آبان می افزاید

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تقارن ۱۳ آبان در سال جاری با روز جمعه یک موقعیت ارزشمند است که باید به نحو احسن از آن برای مبارزه با اسکتبار جهانی بهره برد.

وی گفت: در شرایطی که موج بیداری اسلامی خواب راحت را از مستکبران سلب کرده است، برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم ۱۳ آبان ضروری تر و جدی تر خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین ادامه داد: کلیه ادارات و نهادها باید تمام توان خود را برای برگزاری این مراسم به کار بندند.

تظاهرات علیه استکبار بعد از نماز جمعه 13 آبان برگزار می شود

وی به برنامه این روز در شهرستان ورامین اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری تظاهرات باشکوه بعد از نماز جمعه 13 آبان از مسجد جامع به سوی گلزار شهدای سید فتح الله، برپایی ایستگاه نقاشی و برنامه های فرهنگی در مصلای نماز جمعه توسط آموزش و پرورش، زمینه سازی حضور پرشور اقشار مختلف مردم در تظاهرات 13 آبان توسط پایگاههای بسیج، مدارس، ادارات، کارخانجات و اصناف، برپایی ایستگاه صلواتی در نماز جمعه و اجرای تئاتر خیابانی از جمله برنامه های این روز است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: همچنین برگزاری مراسم 13 آبان در کلیه مساجد همزمان با شب جمعه به همت ائمه جماعات، پایگاههای بسیج، کانونها و امنای مساجد، برگزاری جلسات تحلیلی سیاسی در طول هفته در مدارس و دانشگاهها، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز، اجرای زنگ مرگ بر آمریکا و رونمایی از یادمان شهید فهمیده از برنامه های یوم الله 13 آبان خواهد بود.

وی یادآور شد: از دیگر برنامه های این روز می توان به برگزاری مسابقات ورزشی جام 13 آبان و مسابقه دومیدانی و دوچرخه سواری، نصب تمثال شهدای دانش آموز در بلوارهای شهر، انتشار بیانیه و بروشورهای تبلیغی توسط مجموعه های فرهنگی و دانشگاهی، فعال شدن شورای روستایی و پوشش تبلیغی در سطح روستایی، گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان، درج فرمایشات امام(ره) و رهبری در سربرگ مکاتبات اداری و برگزاری مسابقات آدمک سازی توسط مدارس اشاره کرد.

محمودی اضافه کرد: شهرهای پیشوا، قرچک، جواد آباد و خیرآباد نیز شاهد حضور پرشور مردم به ویژه جوانان در مراسم 13 آبان و نماز جمعه این روز خواهند بود.