به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع، 117 متن نمایی برای شرکت در جشنواره تئاتر استانی البرز به دبیرخانه مربوطه رسیده که مربوط به دو بخش تئاتر صحنه ای و خیابانی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ادامه داد: پس از انجام بررسی های لازم، در نهایت 16 کار پذیرفته شده که از این میان، 12 کار مربوط به تئاتر صحنه ای و چهار مورد نیز مربوط به نمایش خیابانی است.

وی عنوان کرد: به این ترتیب، امسال در جشنواره تئاتر استانی البرز، شاهد اجرای 16 برنامه نمایشی خواهیم بود که این تعداد، کم نظیر است و از توانایی ها و پتانسیلهای استان البرز در زمینه هنر نمایش حکایت می کند.

استانها برای ارائه کارهای نمایشی در جشنواره فجر باید جشنواره های استانی برگزار کنند

این مسئول اظهار داشت: استانها برای ارائه کارهای نمایشی خود در جشنواره بین المللی تئاتر فجر باید جشنواره های استانی در این زمینه برگزار کنند و منتخب کارها به جشنواره بین المللی فجر راه می یابد.

آشنا اظهار داشت: یکی از راه هایی که استان البرز می توان به کمک آن تئاتر استانی خود را تجلی دهد، برگزاری جشنواره تئاتر استانی است که زمینه ها و مقدمات این امر با همکاری بخشهای ذیربط فراهم می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز اضافه کرد: همه نمایشهای پذیرفته شده، اجرای عمومی دارند و این اجرا مورد استقبال هنرمندان تئاتر و علاقمندان به این هنر قرار گرفته که این امر بسیار مطلوب است.

وی گفت: تئاتر با اجرای عمومی معنای خود را پیدا می کند که فراهم کردن زمینه های اجرای عمومی نمایشهای پذیرفته شده با توجه به این امر دنبال شده وصورت گرفته است.

طوری برنامه ریزی شده که علاقمندان بتوانند اجراهای عمومی نمایشها را ببینند

این مسئول افزود: طوری برنامه ریزی شده که افراد علاقمند بتوانند اجراهای عمومی نمایشهای یادشده را ببینند ضمن اینکه تلاش شده که زمینه های اجرای مطلوب نمایشهای مربوط به تئاتر استانی البرز به بهترین نحو فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز یادآور شد: یکی از این موارد، تجهیز سالنهای اجرای نمایش از نظر سیستم نور و صدا است و در این زمینه اقداماتی مطلوبی انجام شده و می توان گفت سیستمهای یادشده تقریبا به حد قابل قبولی رسیده اند.

آشنا گفت: وقتی بحث اجرای جشنواره تئاتر به میان می آید، لازم است سالنهای تئاتر را نیز مجهز کنیم و کیفیت آنها را ارتقا دهیم که این امر بسیار مطلوب است و در استان البرز دنبال می شود.