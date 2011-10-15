به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر شنبه در حاشیه دیدار معاون عمرانی استاندار از واحدهای خبازی شهرستان افزود: رتبه بندی خبازان شهرستان آق قلا از سوی تعزیرات آرد و نان فرمانداری و با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و اتحادیه خبازان به پایان رسیده است.

وی اظهار داشت: از 180 واحد خبازی این شهرستان 14 واحد رتبه اول و بقیه خبازان موجود شهرستان در رتبه دوم رتبه بندی قرار گرفتند که پس از تایید استان برای اجرا به اتحادیه خبازان اعلام خواهد شد.

گلدی کر کیفیت نان، رعایت مسائل بهداشتی فردی و محیط کار، استفاده از الک برقی، سابقه کار، رعایت پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران و میزان رضایتمندی مشتریان و... را از جمله پارامترهای مهم انتخاب رتبه برتر نانوایهای شهرستان اعلام کرد.

وی افزود: رتبه بندی خبازان در سه سطح 3،2،1 انجام گرفته است و خبازان دارای رتبه با نصب پارچه بر سر درب مشخص خواهد شد.