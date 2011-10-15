واژگونی پژو در اردبیل شش کشته و مجروح به جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه صبح روز شنبه بر اثر بر واژگونی خودرو پژو در محور اردبیل – آستارا روبروی کانکس پلیس راه نمین رخ داد.

دو نفر از سرنشینان خودرو در این حادثه در دم کشته شده و راننده و سه سرنشین دیگر خودرو مجروح و جهت مداوا به بیمارستان "فاطمی" اردبیل انتقال می یابند که دو نفر از مصدومان نیز در بیمارستان جان خود را از دست می دهند.

براساس بررسیهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی سرعت و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو مهمترین عامل وقوع این حادثه بوده است.

به عقیده این کارشناسان خودروی پژو در مسیر اردبیل - آستارا در حال حرکت بوده که به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مطمئنه از جاده منحرف و پس از برخورد با تپه های کنار جاده واژگون شده است.

گقتنی است هفته گذشته در پی سقوط یک دستگاه مینی بوس به دره در محور هشتچین به روستای "برندق"در شهرستان خلخال استان ادبیل نیز هفت نفر از دانش آموزان این منطقه کشته و 17 نفر زخمی شده بودند.

