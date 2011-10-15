به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قمی مدیر فرهنگی اجتماعی برج میلاد با اعلام این خبر گفت: برج میلاد به عنوان نماد ملی پایتخت است که از زمان بهره برداری آن به ویژه از دو سال گذشته همواره اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: بر همین اساس همواره و در همه مناسبتهای ملی، دینی و مذهبی برنامه های مختلفی در برج میلاد برگزار شده است که به عنوان نمونه می توان به برنامه های هفته دفاع مقدس، ماه رمضان، دهه ولایت اشاره کرد.

قمی درباره برنامه های دهه ولایت نیز توضیح داد: بر همین اساس و با توجه به رویکرد فرهنگی اجتماعی برج میلاد، در دهه ولایت 14 برنامه فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود.

به گفته مدیر فرهنگی اجتماعی برج میلاد، برپایی ایستگاه نقاشی و سفال برای کودکان و نوجوانان، اجرای سامانه نشاط، برگزاری نمایشگاه با موضوع ولایت، پرده خوانی و علی نامه خوانی، اجرای موسیقی نواحی از جمله این برنامه هاست.

وی به همکاری برج میلاد تهران و بنیاد نهج البلاغه در دهه ولایت اشاره کرد و گفت: با همکاری این بنیاد قرار است نمایشگاه و نشستهای تخصصی با موضوع ولایت در برج میلاد تهران برگزار شود، ضمن آنکه با همکاری با موزه امام علی(ع) نمایشگاه آثار خوشنویسی با محوریت امام علی(ع) از نگاه هنرمندان برگزار خواهد شد.

بازخوانی هنر شیعی و شمایل نگاری نقاشی دوره قاجار با حضور دانشجویان رشته نگارگری، اجرای موسیقی کشورهای اسلامی، مولودی خوانی و تبلیغات متناسب با این هفته از دیگر برنامه های دهه ولایت است که قمی به آن اشاره کرد و گفت: تمامی این برنامه ها از 14 تا 24 آبان ماه در برج میلاد برپاست و علاقه مندان می توانند همزمان با بازدید از این برج، از این برنامه ها نیز استفاده کنند.