ترور آزادگان فلسطینی امکان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمود الزهار" با اشاره به نقش مصر در موضوع مبادله اسیران فلسطینی با گلعاد شالیت نظامی رژیم صهیونیستی اظهار داشت : توافقنامه به گونه ای تنظیم شده است که رژیم صهیونیستی نمی تواند اسیران را پس از آزادی ترور کند و سلامت آنها تضمین شده است.

الزهار درباره موضعگیری اسرائیل درباره حماس گفت : ما به بسیاری از خواسته های خود رسیده ایم و با آزادی چهل نفر از افراد مورد نظر ما موافقت شد، دستاورد کنونی حاصل تلاشهای طولانی ما است.

خبر دیگر اینکه "اشرف ابو زاید" از مسئولان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) اعلام کرد مراسم پرشوری برای آزادگان برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم از زمان ورود به نوار غزه تا رسیدن به مکان برپایی جشن در میدان سبز غزه آغاز می شود و در ادامه تا مقابل منازل اسیران ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است که طبق توافقنامه حماس با رژیم صهیونیستی قرار است به زودی بیش از هزار اسیر فلسطینی با گلعاد شالیت نظامی رژیم صهیونیستی مبادله شوند.