سیامک صفری بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره حضور در آثار تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: در سریال "آب پریا" ساخته مرضیه برومند نقش دیو خشکسالی را بر عهده دارم که دارای گریم سنگینی است. ماسک، لحن، صدا و ژست پرسوناژ دیو است که این نقش را می‌سازد و من اظهار نظر درباره آن را به زمان پخش موکول می‌کنم.

این بازیگر که حضور پررنگی در عرصه تئاتر دارد، با اشاره به حضور در تله تئاتر "روابط سودجویانه" اظهار کرد: در نمایش‌هایی که صرفاً برای تلویزیون ساخته می‌شوند، عنصر مهمی به نام کارگردان تلویزیونی وجود دارد که او باید سعی کند ترتیب نماها را به شکلی بچیند که قصه با دوربین روایت خوبی داشته باشد.

صفری با تاکید بر سهم مهم کارگردان تلویزیونی ادامه داد: اما بازیگر همان بازی که در نمایش صحنه‌ای دارد و همان رفتار تئاتری خود را پیاده کرده و تلاش می‌کند در این قاب و مدیوم متفاوت نیز با حضور مناسبش به ساخته شدن نمایشنامه کمک کند.

وی افزود: از طرفی تلویزیون مدافع سلیقه مجموعه‌ای از آدم‌ها است و می‌خواهد تمام مخاطبان نقاطی که آنتن تلویزیون در آنجا وجود دارد را راضی نگه دارد. بنابراین سطح سلیقه آن گسترده است.

این بازیگر که آخرین بار با تله تئاتر "پیچ تند" به کارگردانی مهرداد رایانی مخصوص در تلویزیون حضور داشت، تصریح کرد: گرچه اکثرا به دلیل حضور در آثار متعدد فرصت کمی دارم، اما اگر اجرا اجازه دهد، از تماشاگران تئاتر هستم و از آنجایی که بازار تئاتر در دستم است، به تماشای آثار کارگردان‌هایی که دوست دارم می‌نشینم. اما متاسفانه اغلب به دلیل درگیری در اجراهای گوناگون نمایش‌ها را از دست می‌دهم.