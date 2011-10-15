به گزارش خبرنگار مهر، کریم نصر ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله اشرفی اصفهانی، به بافت فرسوده اشاره و اظهار داشت: دو هزار هکتار بافت فرسوده مصوبه داریم که در مباحث بودجهای سال آینده باز کردن گلوگاهها در راستای احیای بافت فرسوده مورد توجه و بودجه خوبی به این امر اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: در بحث احیای بافت فرسوده باید ابلاغیهای برای ارتفاع در ساخت و ساز تصویب شود که برای افراد ساکن در محلات فرسوده شهر مقرون به صرفه بوده و اقدام به ساخت و ساز کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان در بخشی از صحبتهای خود با تاکید به اینکه در بافتهای فرسوده باید مردم را ترغیب به احیا کرد، بیان داشت: بسیاری از محلات قدیمی بر اثر بیتوجهی مسئولان همچنان به صورت قبلی مانده است.
وی با اشاره به اینکه هر محلهای دارای هویتی مشخص است، ادامه داد: باید تخصیص تسهیلات در بافت فرسوده و نیز قدیمیتر راحتتر صورت گیرد.
نصر با اشاره به نزدیک شدن روز استاندارد و اهمیت بحث استاندارد اظهار داشت: امروزه استاندارد آنقدر برای زندگی مهم است که قصد تهیه هر نوع کالا و خدماتی را داشته باشیم باید موارد استاندارد در آن رعایت وگرنه فاقد اعتبار است.
وی با بیان اینکه موارد رعایت استاندارد باید تعریف شود، افزود: در بحث مدیریت شهری نیز در ساخت و سازها در دستگاههای دولتی، عمومی و خصوصی باید رعایت شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان به حساسیت سازمان نظام مهندسی در بحث استاندارد اشاره و تصریح کرد: این سازمان به عنوان یک سازمان متولی اولویت اصلی خود را رعایت موارد استاندارد قرار داده که سایر دستگاههای خدماتی باید این موارد را رعایت و نیز در رسانهها فرهنگسازی کنند.
وی با بیان اینکه هنوز شاهد برخی حوادث به دلیل رعایت نکردن استانداردها در سطح شهر هستیم، ادامه داد: هنوز استاندارد هزینههای تحمیلی زیادی را شاهد بوده که مسئولان متولی باید به این بستر توجه و روی آن محکم پافشاری کنند.
نصر به رعایت بحث ایستایش ساختمان تاکید کرد و افزود: در امر ساختمانسازی به طبقه و ایستایش ساختمان باید مورد توجه بسیار قرار گیرد و رعایت آن در همه زمینهها در دستور کار قرار داده شود.
وی با اشاره به اینکه در آستانه فصل سرما برخی حوادث گاز گرفتگی رخ میدهد، اضافه کرد: بسیاری از این موارد به دلیل رعایت نکردن موارد استاندارد است که شرکت گاز شهرستان اصفهان در این امر با جدیت وارد و سختگیریهای لازم را برای شهروندان برای رعایت موارد ایمنی اعمال میکند.
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